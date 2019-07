OA Sport prende le distanze dalla politica Ecco cosa è successo

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) Cari lettori, nelle ultime ore è scoppiata una polemica per un presunto “like” di OAad un post su Twitter di un personaggio politico. OA, nata il 23 giugno 2012, è una testata giornalistica che da sempre si prefigge l’obiettivo di garantire la medesima copertura a tutte le discipline. La nostra filosofia non è mai mutata: “Tutti glihanno la stessa dignità”. Come sapranno i nostri lettori più fedeli, sopratutto coloro che ci seguono con affetto sin dal 2012, non ci siamo MAI occupati di. Non solo non ci siamo mai schierati a destra, a sinistra o al centro, semplicemente la(e lo dico anche a titolo personale) non ci interessa. Per quanto possibile, cerchiamo ogni volta di rimanere il più distaccati possible anche nelle notizie che trattano diiva, limitandoci alla mera cronaca e senzare posizione. La ...

andreasantavene : @princygab @MarcoBarzaghi @Sport_Mediaset E chi se lo prende??? - RPezzucchi : Tour de France, Alaphilippe vince la terza tappa e si prende la maglia gialla - La Stampa - Sport_Mediaset : #TourdeFrance: #Alaphilippe trionfa nella terza tappa e si prende la maglia gialla. Il francese scatta ai -15 km su… -