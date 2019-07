Nuoto | Mondiali Gwangju 2019 | la 4×100 sl dell’Italia | una mina vagante con il valore

PallaNuoto - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Alla scoperta del Settebello : Tantissimi raduni, molta preparazione, ora finalmente è tutto pronto per l’esordio: il Settebello si lancia verso la manifestazione più importante di questa stagione, i Mondiali di Gwangju, con la voglia ovviamente di far bene per provare a puntare alle medaglie e al pass olimpico verso Tokyo 2020. Andiamo a scoprire i convocati di Sandro Campagna ai raggi X. Marco Del Lungo: è ovviamente il portiere titolare di questa Nazionale, ormai da ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Setterosa : un mix di giovani ed esperte : Il CT della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile Fabio Conti ha diramato l’elenco delle 13 convocate per i Mondiali che si terranno a Gwangju: soltanto 2/13 dell’Italia sono diversi rispetto alla rassegna continentale dello scorso anno. Dentro Giulia Viacava ed Izabella Chiappini, fuori Arianna Gragnolati e Sara Dario. Di seguito l’elenco completo delle 13 convocate dal CT Fabio Conti: Elisa Queirolo: capitan Queirolo ha ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Mondiali 2019 di Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio per il Nuoto di fondo, stanno per cominciare. Un’edizione importante quella di quest’anno dal momento che i piazzamenti delle 10 km maschile e femminile varranno anche da qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (i primi dieci staccheranno il pass). Una selezione che avrà in Gregorio Paltrinieri la stella indiscussa, lui che ormai da un anno si è ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Orari - programma - tv e streaming : I Mondiali di Pallanuoto femminile si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 26 luglio: il Setterosa è inserito nel Girone D con Giappone, Cina ed Australia. Le gare dell’Italia e la finalissima saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero il torneo. OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali delle gare del Setterosa. ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Orari - programma - tv e streaming del torneo maschile : I Mondiali di Pallanuoto si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 15 al 27 luglio: il Settebello è inserito nel Girone D con Brasile, Giappone e Germania. Le gare dell’Italia e la finalissima saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero il torneo. OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali delle gare del Settebello. Di ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Nicolò Martinenghi : dove eravamo rimasti? La risalita del giovane ranista in vista della rassegna iridata : Nicoló Martinenghi era e resta un tesoro per il Nuoto italiano e il Mondiale di Gwangju è l’occasione giusta per riprendere un discorso interrotto quasi due anni fa a causa di un problema fisico inusuale per quanto fastidioso per un nuotatore e in particolare per un ranista, la pubalgia. Il varesino, dopo una stagione, quella passata, di stop ha ripreso lentamente, prima ad allenarsi a secco, poi a nuotare e infine ad andare forte, molto forte. ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019 : inizia il percorso di avvicinamento della spedizione azzurra : Comincia ufficialmente il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di Nuoto in vista dei Mondiali di Gwangju che si disputeranno dal 21 al 28 luglio. La maggior parte degli Azzurri, tranne chi prenderà parte alle gare di fondo e il gruppo in altura a Font Romeu, raggiungerà Tokyo per un ritiro pre-Mondiale nella giornata del 9 luglio nella stessa struttura che sarà sede del collegiale di avvicinamento alle Olimpiadi del prossimo anno. ...

Campionati Mondiali di Nuoto - scatta il ritiro degli azzurri : domani la partenza per Tokyo : La nazionale italiana di Nuoto domani partirà per il Giappone dove preparerà i Campionati Mondiali in programma dal 21 al 28 luglio I Campionati del mondo di Nuoto si avvicinano, la diciottesima edizione prenderà il via il prossimo 21 luglio presso la Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju, per concludersi poi sette giorni dopo. Le batterie si svolgeranno alle ore 10 locali (le 3 del mattino in Italia), mentre semifinali e ...

Mondiali Gwangju 2019 - il calendario e le date giorno per giorno. Programma - orari e tv di Nuoto - pallaNuoto - tuffi - sincro e fondo : Dal 12 al 28 luglio si disputeranno i Mondiali 2019 delle discipline acquatiche, l’appuntamento è a Gwangjiu (Corea del Sud) dove andranno in scena le rassegne iridate di nuoto, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, tuffi, pallanuoto. Ci aspettano due settimane di grande passione in terra asiatica, un’autentica scorpacciata per tutti gli appassionati che potranno gustarsi la lotta per le medaglie tra i migliori campioni in ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo (uomini e donne) : I Mondiali di Pallanuoto si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 27 luglio: il torneo femminile scatterà il 14 per esaurirsi il 26, mentre quello maschile inizierà il 15 e terminerà il 27. Il Settebello è inserito nel Girone D con Brasile, Giappone e Germania, mentre il Setterosa è inserito nel Girone D con Giappone, Cina ed Australia. Le gare dell’Italia, sia maschile che femminile, e le finalissime saranno trasmesse in tv ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 12 al 20 luglio prenderà il via la inizierà la 18esima edizione dei Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud. Nel Yeomju Gymnasium assisteremo alle gare del Nuoto sincronizzato e i nostri Giorgio Minisini e Manila Flamini cercheranno di confermarsi sul tetto del pianeta nel programma del duo misto. Osservate speciali, poi, tra le fila della squadra guidata da Patrizia Giallombardo anche Linda Cerruti e Costanza Ferro, in grande ascesa nel ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Gregorio Paltrinieri la stella a Gwangju : La pattuglia delle acque libere è pronta per l’avventura dei Mondiali 2019 di Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio. Un edizione importante quella di quest’anno dal momento che i piazzamenti delle 10 km maschile e femminile varranno anche da qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (i primi dieci staccheranno il pass). Una selezione che avrà in Gregorio Paltrinieri la stella discussa, lui che ormai da un ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. Il Setterosa scelto da Fabio Conti : Il CT della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile Fabio Conti ha diramato l’elenco delle 13 convocate per i Mondiali che si terranno a Gwangju: rispetto all’ultimo Torneo di Rotterdam restano fuori Claudia Marletta, Carolina Marcialis e Giuditta Galardi, ma questo era già intuibile dalle scelte del tecnico nel corso del quadrangolare stesso, costretto di volta in volta a lasciare due giocatrici in tribuna. Soltanto 2/13 ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Il Settebello scelto da Sandro Campagna : Al termine dell’ultima gara dell’Italia nel torneo di Portugalete il CT della Nazionale italiana di Pallanuoto Sandro Campagna ha diramato l’elenco dei 13 convocati per i Mondiali di Gwangju: rispetto all’ultima uscita iberica, il Settebello scelto dal tecnico sarà privo di Luca Damonte e Francesco De Michelis, con Gianmarco Nicosia che vince dunque il ballottaggio per essere il secondo portiere alle spalle di Marco Del ...