Nuoto di fondo | Mondiali 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) Idi Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio per ildi, stanno per cominciare. Un’edizione importante quella di quest’anno dal momento che i piazzamenti delle 10 km maschile e femminile varranno anche da qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (i primi dieci staccheranno il pass). Una selezione che avrà in Gregorio Paltrinieri la stella indiscussa, lui che ormai da un anno si è dedicato aldi. Certo, l’infortunio subito in conseguenza dalla 5 km disputata nei Campionati Usa è stato un contrattempo non del tutto trascurabile. Tuttavia Greg, con la sua grande forza d’animo, darà tutto per staccare il biglietto a Cinque Cerchi. Oltre a lui, da osservare con attenzione Arianna Bridi e Rachele Bruni, riferimenti assoluti nel settore femminile, con la trentina bronzo iridato sia nella 10 che nella 25 km a ...

corsia4it : #Gwangju2019 esordio #Mondiale con il #fondo Sabato 13 al via la #5km maschile Tutti gli azzurri e il programma ga… - luigicastronuov : @MartinaCalabr1 C'è uno sport, in cui il divario tra uomini e donne è minimo. Nel nuoto di gran fondo (in mare), uo… - TMSmodena : Nuoto, nella giornata di ieri il #fondo protagonista -