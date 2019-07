Non lavate i vestiti! Famosa stilista scatena il dibattito

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) “In fondo nella vita vale una regola: se non devi assolutamente lavare una cosa, non lavarla“: in un’intervista all’Observer labritannica Stella McCartney, nota per le sue scelte rispettose dell’ambiente, hato il. McCartney ha spiegato di avere imparato la regola quando, giovanissima, ha lavorato presso i leggendari sarti londinesi di Savile Row. Nei prestigiosi atelier la regola era “lascia che lo sporco secchi e spazzolalo via“. Le affermazioni dellahanno colpito molte persone, soprattutto gli affezionati utilizzatori della lavatrice. Non è la prima volta che Stella McCartney consiglia di non lavare i vestiti: da anni si batte contro l’uso della lavatrice, sia per allungare la vita degli indumenti sia per evitare conseguenze ambientali. Sull’argomento si è pronunciata Laura Diaz Sanchez, della ...

