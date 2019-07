Non ha pagato la spesa | dipendente del supermercato licenziata | i colleghi si

Mohamed Morsi ha pagato con la vita la scelta democratica e Nonviolenta : Mohamed Morsi è morto, si è accasciato a terra in un aula di tribunale.Mohamed Morsi è stato seppellito in fretta e furia alla sola presenza dei famigliari stretti.Il primo presidente democraticamente eletto nella Storia dell’Egitto è stato fino a ieri l’unico presidente legittimo del paese. In carcere dal giorno del colpo di Stato militare che ha portato al potere il generale Abdel Fattah Al Sisi, Morsi ...

Bollo auto - la sanatoria : ecco lo sconto per chi Non ha pagato la tassa : Chiamarla sanatoria del Bollo sarebbe sbagliato. Meglio "pace fiscale", termine che oggi va tanto di moda. Anche se a guardarci bene dentro si tratta semplicemente di pagare la tassa per intero senza l' ammenda maturata. I lombardi distratti (a esser buoni) risparmieranno un 30% sul dovuto e la Regi

Con la Pace fiscale arriva anche il condono per il bollo auto Non pagato : (Foto: motorage.it) Gli automobilisti che hanno dei contenziosi con il fisco relativi al mancato pagamento del bollo auto per gli anni tra il 2000 e il 2010 potranno ora usufruire del meccanismo di stralcio delle cartelle esattoriali previsto dal Governo giallo-verde nel Decreto fiscale 2018. A dirlo è una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso aprile, dove si deliberava la decadenza delle richieste di pagamento dell’erario se la ...

Live Non è la D'Urso - Francesca De André vs. Giorgio : 'Ti hanno pagato per stare qui?' : Nella nuova puntata di "Live: non è la D'Urso", andata in onda nella serata dello scorso mercoledì 12 giugno, non sono mancati i colpi di scena e momenti di alta tensione. Tra gli ospiti in studio, che si sono presentati nel salottino di Barbara D'Urso, sono apparsi gli ormai ex concorrente del Grande Fratello 16, Francesca De André e Gennaro Lillio. I due sono sembrati tra loro molto complici e hanno testimoniato che la loro frequentazione, ...

Pace fiscale per Canone Rai Non pagato al 2010 : come funziona la sanatoria : Pace fiscale per Canone Rai non pagato al 2010: come funziona la sanatoria Arriva una sanatoria, nel quadro dell’applicazione della cosiddetta Pace fiscale, per chi non ha pagato il Canone Rai dal 2000 al 2010; lo stralcio delle cartelle relativi agli arretrati grazie a una sentenza della Cassazione. Pace fiscale: cancellazione integrale del debito Non si sta parlando qui di una rottamazione o di una definizione agevolata dei debiti ...

Ellen Pompeo sulla differenza di retribuzione con Patrick Dempsey : “Era pagato il doppio e Non lo sapevo” : La nuova invettiva di Ellen Pompeo sulla differenza di retribuzione con Patrick Dempsey nel decennio di collaborazione in Grey's Anatomy tira in ballo direttamente la ABC, colpevole di aver operato una discriminazione nel trattamento economico dei due volti principali della serie. Nella recente Variety in cui ha raccontato del clima "tossico" respirato per dieci stagioni sul set di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ha rivelato che Patrick Dempsey ...

Elezioni europee - Mario Giordano ad Agorà : "La campagna di Luigi Di Maio contro la Lega Non ha pagato" : "Per il Movimento 5 Stelle la scelta di una campagna elettorale così dura nei confronti della Lega e di Matteo Salvini non ha pagato". Mario Giordano, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, analizza la sconfitta di Luigi Di Maio e dei grillini alle Elezioni europee: "Non ne valeva la pena, qu