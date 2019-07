‘Noi di sinistra dobbiamo agire | non fare i caca-dubbi’ E così la destra trionfa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Nella lunga notte dei “progressisti” molti hanno abdicato alla dimensione politica per abbracciare una prospettiva moralistica. È evidente che la politica, come prassi, è l’ambito dele che essa condivide il campo con l’etica. Tuttavia l’indignazione moralistica è un buon innesco per il ragionamento politico, ma non fornisce analisi. E invece il dramma più profondo che la cultura dista attraversando è proprio l’idea che occorre un impegno diretto, “disintermediato” dall’analisi: occorre, ovvero dedicarsi all’azione senza troppi distinguo, senza troppe sottigliezze (“Mettiamo i nostri corpi sulle navi che salvano i migranti”. Un anno fa: sì vabbè). Il ragionamento rallenta l’azione, la rende inefficace, il ragionamento divide i fronti, e quando c’è da combattere le truppe non hanno bisogno dei-dubbi. Del resto lo diceva anche il principe ...

