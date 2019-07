Nissan - Il Navara si aggiorna

quattroruote

(Di martedì 9 luglio 2019) Inutile giocare al trova le differenze: le novità sono tutte nascoste, ma di sostanza. Da settembre arriverà in concessionaria una versioneta delche porta in dote motori più efficienti, affinamenti al comparto tecnico e un infotainment più moderno e connesso. Prezzi e disponibilità verranno comunicati a ridosso del lancio commerciale.Euro 6d-Temp e turbine. Il primo restyling è ai motori, per stare al passo coi tempi: quelli delle omologazioni. Sempre monopolizzata dal 2.3 a gasolio declinato in due livelli di prestazioni, da 163 e 190 CV, la nuova gamma si allinea al protocollo Euro 6d-Temp e ritocca le prestazioni. La differenza, per la variante meno potente, la fa la doppia turbina (finora riservata al 190 CV), che regala 22 Nm di coppia in più, per un totale di 425. Rivisitata anche la trasmissione: tanto quella manuale a sei marce, che ora ha una leva più ...

