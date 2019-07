Nissan GT-R Nismo 2020 tecnologia | potenza e prestazioni senza compromessi

laragnatelanews

(Di martedì 9 luglio 2019) LaGT-Rè il prodotto tra i più importanti del brand: GT-R sono l’equivalente 50 anni di storia sportiva. Tradizione, successi nelle corse e tanti appassionati in tutto il mondo, eMOtorsports International Co., il settore sportivoche persegue le massime, con un’attenzione maniacale per i dettagli. Assolutamente fedele ai valori, laGT-Rè una versione più estrema e pensata per la pista rispetto alla serie GT-R; il risultato di miglioramenti rigorosi che l’hanno resa un’auto stradale ancora più brillante ed emozionante. La GT-Rpresenta tanti aggiornamenti tecnici: nuovi turbocompressori testati in gara, controllo del cambio migliorato, componenti più leggeri, ridotta massa globale e perfezionamento di freni, ruote e pneumatici. Tutto questo si è tradotto in una diminuzione di ...

