Netflix | Zero nuova serie originale italiana VIDEO

(Di martedì 9 luglio 2019) Proprio mentre a Milano è in corso la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali 2019 della Rai,ha annunciato unadal titolo. Da un'idea di Antonio Dikele Distefano, stella nascente nel panorama editoriale italiano,racconta la storia di un timido ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione con uno straordinario superpotere. Un moderno supereroe che riuscirà ad aprirsi al mondo e imparerà ad amare. Antonio Dikele Distefano e Menotti (Lo chiamavano Jeeg Robot) stanno scrivendo lainsieme a Stefano Voltaggio, Massimo Vavassori, Carolina Cavalli e Lisandro Monaco, per creare - si legge nel comunicato stampa - unae unica esplorazione della periferia milanese, un mondo ricco e variegato di culture sottorappresentate al quale si uniscono elementi presi dalla scena rap.prosegui la ...

