Nel 2019 sui giornali italiani ancora si nega che siamo arrivati sulla Luna

Sbarchi fantasma - 1.284 persone Nel 2019 sfuggite all’identificazione : È l’altra faccia della medaglia alla politica dei porti chiusi alle navi delle ong fortemente voluta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha trovato in Alan Kurdi e Alex...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Azzurri ai quarti Nel fioretto a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 10.-04 NUOTO – Questi i semifinalisti dei 50 stile libero uomini: Cumberlidge (Gbr), Matsui (Jpn), Ho (Hkg), Kidd (Can), Apple (Usa), Gigler (Aut), Boges (Bra), Kuzmenko (Rus), Bell (Aus), Yang (Jpn), De Souza (Bra), Markov (Rus), Sendyk (Pol), Zoulalian (Sui), Varakin (Kaz), Izzo (Ita) 10.02 NUOTO – L’azzurro Izzo si qualifica con ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Daniel Morandin avanti Nella style dance Senior - Nel femminile terza Anna Remondini : Giornata impegnativa per l’Italia del Pattinaggio artistico a rotelle ai World Roller Games 2019, il grande evento in fase di svolgimento a Barcellona (Spagna) che raggruppa in un unico luogo tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche. Nello specifico gli atleti del Solo dance Senior (maschile e femminile) e quelli delle coppie d’artistico e di danza Junior hanno affrontato il segmento più breve, classificandosi ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti-Israele e Australia-Ucraina le semifinali Nel torneo maschile - Italia vittoriosa sulla Cina : Si avvia verso la conclusione il programma di gare del torneo di Basket maschile delle Universiadi di Napoli 2019. Nella giornata odierna si sono disputate le quattro sfide dei quarti di finale che hanno lasciato soltanto quattro squadre in lotta per le medaglie. Nel pomeriggio si sono disputati anche gli incontri della seconda parte del tabellone, decisivi per determinare la classifica finale dalla nona alla sedicesima posizione. Dopo ...

Atletica - Universiadi 2019 : Bianchetti quinto Nel peso - Osakue in finale - Folorunso passa il turno : Prima giornata di gare per l’Atletica leggera alle Universiadi 2019, rifettori puntati sul San Paolo di Napoli per la kermesse riservata agli studenti di tutto il mondo. Sebastiano Bianchetti ha concluso la finale del getto del peso al quinto posto con la misura di 19.81 metri nella gara domininata dal fuoriclasse polacco Konrad Bukowiecki (21.54) davanti allo statunitense Andrews Liskowitz (20.48) e al messicano Uziel Aaron Munoz Glarza ...

Vela - Mondiali giovanili 2019 : Ferrari-Calabrò in trionfo Nel 470 - Stadler-Speri e Ugolini-Giubilei d’oro Nel 49er e Nel Nacra 17 : Fine settimana ricco di successi per le imbarcazioni azzurre nelle categorie giovanili. Il movimento velistico italiano dimostra un ottimo stato di salute conquistando ben quattro medaglie d’oro in due giorni e brillando sia a Portoroz (Slovenia) per il Mondiale U24 della classe olimpica 470, sia a Risor (Norvegia) per il Mondiale U23 dei 49er, 49erFX e Nacra 17. Segnali decisamente incoraggianti dunque non soltanto in vista della prossima ...

Tour de France 2019 - Fabio Aru e Alberto Bettiol frenati da una foratura Nel finale della terza tappa : L’ordine d’arrivo della terza tappa del Tour de France 2019 aveva destato qualche sospetto negli osservatori più attenti. La superiorità rispetto alla concorrenza esibita da Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) su un percorso perfetto per le sue caratteristiche ha sicuramente rubato la scena, ma non era certamente passato inosservato il distacco rimediato da Fabio Aru (UAE Emirates) sul traguardo di Épernay: 1’22” ...

Biglietti in prevendita per il concerto dei Ghost in Italia Nel 2019 : Il tour europeo è ufficiale e c'è anche un concerto dei Ghost in Italia in programma per l'autunno. La data è in programma per il 5 dicembre alla Grana Padano Arena di Mantova. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dal 12 luglio, con consegna stabilita secondo le modalità abituali. Sarà infatti possibile ottenere i Biglietti con consegna tramite corriere espresso o con ritiro ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal guadagna 5 secondi su Geraint Thomas. Prime scintille Nel Team Ineos e gerarchie da definire : La terza tappa del Tour de France 2019 ha regalato un finale entusiasmante e spettacolare, con qualche sorpresa anche in ottica classifica generale per cominciare ad accendere la lotta in vista della prima vera frazione di montagna, ovvero l’arrivo alla Planche des Belles Filles di giovedì. L’assolo di Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) ha permesso al fuoriclasse transalpino di conquistare il successo e aggiudicarsi anche la ...

Scherma - Universiadi 2019 : Italia in trionfo Nella gara a squadre del fioretto femminile! Bronzo per gli spadisti : L’Italia è ancora grande protagonista nella Scherma alle Universiadi 2019 di Napoli. nella quinta giornata di gare sulle pedane del PalaUnisa nel campus di Baronissi arrivano altre due medaglie azzurre e sale così a undici il bottino complessivo di questa rassegna, ad un giorno dalla conclusione. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i risultati odierni. Le azzurre conquistano la medaglia d’oro nella gara a squadre del fioretto femminile. Il ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Oro Italia Nel fioretto femminile a squadre. Vendrame quarto nei 100 m stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.00 SCHERMA – E’ il momento di festeggiare per Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Sinigalia che davanti al pubblico di casa hanno conquistato una fantastica medaglia d’oro! 18.59 – NUOTO – Silvia Scalia in acqua per la semifinale dei 50 dorso femminili. 18.58 SCHERMA – OROOOOOOOOOOOO ItaliaAAAAAAAAA! Ultima stoccata ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della terza tappa Binche-Épernay : Julian Alaphilippe conquista frazione e primato Nella generale : Era uno dei grandi favoriti della vigilia e la vittoria è stata sua: la Binche-Épernay, terza tappa di 215 km del Tour de France, seconda in linea, ha visto l’arrivo in solitaria del Francese Julien Alaphilippe, che conquista, con una grande azione nei 16 km conclusivi, non soltanto la prima frazione in territorio transalpino, ma anche la leadership della graduatoria generale. Ordine d’arrivo Binche-Épernay (215 km) 1 Alaphilippe ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : l’Iran vince un nuovo oro - questa volta Nel Mixed Team di carabina : Nel Tiro a segno, questa si sta sempre più trasformando nell’Universiade dell’Iran. Il paese asiatico infatti dopo aver già vinto tre medaglie, 1 oro, 1 argento e 1 bronzo, si è aggiudicato nuovamente l’alloro più ambito nel concorso di Mixed Team di carabina dalla distanza dei 10m. Il duo costituito da Najmeh Khedmati e Mahyar Sedaghat ha infatti battuto nel gold medal match il Team sudcoreano formato da Jiwoo Seo e Nam, per ...

Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai : si entra Nel vivo della 3tappa! : Diretta Tour de France 2019 Streaming video e tv: orario, percorso e vincitore della 3tappa Binche Epernay di 215 km, oggi lunedì 8 luglio 2019.