NBA – Rondae Hollis-Jefferson è un nuovo giocatore dei Toronto Raptors | i dettagli

sportfair

(Di martedì 9 luglio 2019) Ihanno trovato l’accordo con: l’ex ala dei Nets firma un contratto annuale Dopo l’addio di Kawhi Leonard, arrivato pochi giorni dopo aver vinto il primo titolo NBA della storia della franchigia, isono chiamati a dover ripartire. Poca l’attrattiva della franchigia canadese senza la sua stella più luminosa: idovranno abituarsi ad una stagione sicuramente al di sotto di quella passata. Nelle ultime ore nello spot di ala è stato firmatocon un contratto annuale. L’ex Nets la passata stagione ha giocato 59 partite mantenendo 8,9 punti, 5,3 rimbalzi, 1,6 assist in 21 minuti di media.L'articolo NBA –è undei: idell’accordo SPORTFAIR.

AdrienBauer : RT @Basketcaffe: #NBA #NBAFreeAgency - Per @ShamsCharania Rondae Hollis-Jefferson, liberato dai Brooklyn Nets, firma per un anno con i Toro… - Basketcaffe : #NBA #NBAFreeAgency - Per @ShamsCharania Rondae Hollis-Jefferson, liberato dai Brooklyn Nets, firma per un anno con… -