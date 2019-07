Navi di linea verso la Tunisia | ecco il piano di Salvini per i rimpatri

Salvini a Fourati : useremo Navi di linea : 9.18 "Dobbiamo imprimere un'accelerazione al modello di cooperazione già in atto che,anche con il sostegno europeo,rafforzi le capacità di sorveglianza marittima attraverso il definitivo sviluppo di un sistema integrato basato su postazioni radar e strutture operative" Così Salvini in una lettera inviata al ministro Interni tunisino, Fourati,in cui chiede di accrescere ulteriormente gli sforzi per scoraggiare le partenze. "Sul fronte delle ...

Migranti - Salvini scrive alla Tunisia : “Rimpatri con Navi di linea”. A Pozzallo sbarcano 47 profughi : navi di linea per rimpatriare i Migranti che partono dalla Tunisia per arrivare sulle coste italiane. Matteo Salvini mette nero su bianco la richiesta all’omologo di Tunisi, in una lettera scritta al termine del Comitato nazionale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, dove Marina Militare e Guardia di Finanza hanno stabilito che metteranno in campo le loro navi per controllare le partenze dei Migranti e “a difesa” dei porti ...

Sea Watch - Di Maio sposa e rafforza la linea Salvini : “Confischiamo Navi di Ong che violano legge” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sposa a pieno la linea tenuta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Sea Watch e sulla questione migranti e Ong e, anzi, tenta di inasprirla: "Confischiamo le navi Ong che violano la legge". Il capo politico M5s annuncia una proposta per fare in modo che le navi delle Ong vengano sequestrate e rimangano in dotazione allo Stato.Continua a leggere