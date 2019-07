Nasce il 1° fan club di Dodi Battaglia dopo i Pooh | tutti i dettagli dell’iniziativa

Londra - ragazza incinta accoltellata a morte : i soccorritori fanno Nascere il bimbo : Ennesimo fine settimana di sangue a Londra: ormai dura da mesi e non accenna a placarsi l’ondata di violenza che sta attraversando soprattutto i quartieri periferici della capitale britannica. Nel giro di poche ore due omicidi hanno scosso tutta la popolazione. Come riporta Sky News, nella notte tra giovedì e venerdì un ragazzo di 20 anni è stato trovato riverso in strada nel quartiere di East Ham, situato nella zona est della città. Presentava ...

Nasce la prima bambina dopo oltre vent'anni nel paesino "fantasma" : Pina Francone Il "miracolo" a Dosso, in Val di Scalve in provincia di Bergamo: qui l'ultimo nato era venuto al mondo nel 1998 Il paesino "fantasma" riNasce dopo 21 anni. A Dosso, Val di Scalve, in provincia di Bergamo, è nata una bambina di nome Elena. L’ultimo nato nella realtà della bergamasca era venuto al mondo nel 1998 e si tratta proprio dello zio della bimba, che ora ridà vita e speranza al paese di neanche trenta anime, ...

Incinta muore nel parcheggio dell'ospedale! I medici fanno Nascere la bimba : La donna si trovava al nono mese di gravidanza. I medici sono infatti riusciti a salvare la sua piccola, Isabelle. È successo in Inghilterra. Una donna Incinta al nono mese stava per partorire, ma è morta a causa di un collasso nel parcheggio dell'ospedale. Una tragedia questa che ha avuto luogo a Manchester, in Inghilterra.-- Secondo quanto riportato dal Messaggero, la donna - che si chiamava Rachel Molly - dopo aver avuto i primi ...

Marco Carta : la donna che era con lui alla RiNascente è un'infermiera e una fan : Dopo la diffusione della notizia circa il furto di cui si sarebbe reso protagonista il cantante Marco Carta, numerosi sono i rumors che si stanno diffondendo. Tra i vari argomenti d' interesse, quello che sta generando maggiore scalpore riguarda l'identità della donna che era con lui al momento del presunto crimine. Tutto ciò di cui si era a conoscenza prima di adesso è che la donna ha 53 anni. Da poche ore, però, sono trapelate delle ulteriori ...