Napoli | J Rodriguez ad un passo | Giuntoli a Madrid per chiudere | spunta il bonus scudetto

Napoli - James Rodriguez : blitz a Madrid di Giuntoli : Il dirigente sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è volato in Spagna nel tardo pomeriggio di ieri. Il suo obiettivo è arrivare a Madrid e accelerare la trattativa per l'acquisto del colombiano James Rodriguez. Il calciatore sarebbe già promesso al club italiano, tuttavia mancherebbe l'ok definitivo. Il Real Madrid avrebbe fissato la cifra di acquisto a 42 milioni di euro. Una somma che il Napoli avrebbe accettato e, per tale motivo, il ...

11.00: Il Napoli vuole chiudere per James Rodriguez. Atteso un blitz del d.s. Giuntoli a Madrid per cercare l'intesa definitiva con il Real. 10.20: Il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Veretout che coinvolge anche Roma e Napoli.

Il Roma – James Rodriguez - il Napoli fa capire che l’affare è in dirittura d’arrivo : spunta una data ‘X’ : Il Roma – James Rodriguez, il Napoli fa capire che l’affare è in dirittura d’arrivo: James Rodriguez, il Napoli affretta i tempi e Il Real Madrid apre al prestito del giocatore. Ma con obbligo di riscatto, mentre De Laurentiis insiste per un prestito con diritto. È questo l’ ultimo nodo da sciogliere per arrivare al fantasista colombiano. Una differenza di vedute che Giuntoli, in queste ore a Madrid, cercherà di eliminare. Intanto, ...

Calciomercato Napoli : sprint per Rodriguez - per Icardi è sfida con la Juve : La sessione estiva di Calciomercato è partita ufficialmente da qualche giorno, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Carlo Ancelotti sembra intenzionato a fare forte pressing per riuscire a portare al San Paolo alcuni pezzi pregiati che senza dubbio alzerebbero il livello attuale della rosa. Dopo l'arrivo di Kostas Manolas dalla Roma e del terzino destro Di Lorenzo dall'Empoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è sempre al lavoro ...

Calciomercato Napoli News/ Superato l'Atletico per James Rodriguez - ultime notizie - : Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: gli azzurri pronti a chiudere per James Rodriguez con il Real Madrid. Atletico Superato?

Calciomercato martedì 9 luglio : Juve - grana Perin. Napoli-James Rodriguez - ora si chiude. Roma-Higuain - si può : Calciomercato 9 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 9 luglio. INTER– Assalto totale per Barella e fumata bianca in arrivo. Il centrocampista del Cagliari passerà in maglia nerazzurra sulla base di un’offerta da 45 milioni di euro più eventuali bonus. Barella rappresenta un chiaro obiettivo chiesto espressamente da Antonio Conte. JuveNTUS– Ore calde […] L'articolo Calciomercato martedì 9 luglio: Juve, grana ...

Napoli-James Rodriguez - CorSport : “Entrati nella fase 2 - resta solo un nodo” : Napoli-James Rodriguez, Il Corriere dello Sport scrive sugli ultimi aggiornamenti Napoli-James Rodriguez, il matrimonio sembra ormai imminente anche se resta l’ ultimo nodo da sciogliere. In questo momento il direttore sportivo azzurro si trova a Madrid per cercare di chiudere l’ affare e portare il fantasista colombiano alla corte di Carlo Ancelotti che lo aspetta a braccia aperte. L’ ultimo step, però, non sembra una ...

James Rodriguez-Napoli - Gazzetta annuncia : “Blitz di Giuntoli a Madrid - accordo vicino” : James Rodriguez-Napoli. Sembra giungere ad un epilogo l’ affare più chiacchierato delle ultime settimane. Il ds del club partenopeo è volato nella Capitale spagnola per presentare l’ offerta finale al Real e cercare di portare alle pendici del Vesuvio il fantasista colombiano. Di seguito i vari passaggi riportati dall’ edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’. James Rodriguez-Napoli. “Il d.s. del ...

Calciomercato Napoli : le ultime su James Rodriguez - e c’è un nome nuovo… : Iniziato da qualche giorno il ritiro, il Napoli sogna il colpaccio sul mercato: James Rodriguez. Il corteggiamento va avanti da tempo, ma negli ultimi giorni un possibile inserimento dell’Atletico Madrid ha ‘frenato’ l’avanzamento nella trattativa. Dalla Colombia è stata rilanciata questa voce, rimbalzata dalla Spagna pochi giorni fa: i colchoneros vorrebbero rimpiazzare Griezmann con l’ex Bayern dopo il colpo ...

Calciomercato Napoli - accelerata per James Rodriguez : Giuntoli a Madrid per incontrare Mendes : Il direttore sportivo del Napoli è volato in Spagna per incontrare il procuratore di James Rodriguez e accelerare l’operazione Il Napoli non molla la pista James Rodriguez, obiettivo principale del mercato azzurro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il direttore sportivo Giuntoli è volato nella giornata di oggi a Madrid per incontrare Jorge Mendes, procuratore del giocatore colombiano. Un blitz vero e proprio quello del ds ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez si avvicina? Blitz di Giuntoli a Madrid : Il Napoli continua a spingere per James Rodriguez: Cristiano Giuntoli è volato a Madrid per tentare l’accelerata decisiva.“powered by Goal”James Rodriguez è certamente uno dei protagonisti della sessione estiva di Calciomercato. Tornato al Real Madrid dopo il prestito al Bayern, l’asso colombiano, che non rientra nei piani dei Blancos, è il grande obiettivo del Napoli.Il club partenopeo ha individuato da tempo in lui il giocatore che può ...

