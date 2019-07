Napoli | il doppio incarico dei prof dell' Università Federico II | scoperta evasione da due

James Rodriguez e Icardi - Gazzetta : Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! Il piano di ADL : James Rodriguez e Icardi, Gazzetta: Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! James Rodriguez e Icardi, Gazzetta: Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! Rumors ed indiscrezioni si susseguono senza soste nelle ultime ore, stiamo seguendo da vicino la fase di approccio del club azzurro, attraverso i maggiori esperti e quotidiani Nazionali. Per il possibile doppio colpo il Napoli si muove tenendo ben presente le difficoltà per portare ...

Calciomercato - le ultime trattative : scambio Napoli-Roma - doppio innesto del Bologna e scatto della Spal : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre del campionato di Serie A attivissima per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori. Una cessione ed un acquisto per il Bologna, Avenatti si trasferisce allo Standard Liegi mentre in entrata sono state definite le trattative per gli arrivi di Takehiro Tomiyasu, accordo raggiunto per 7 milioni di euro, trattativa avviata per Stefano Denswil, difensore ...

Mercato Napoli - gli azzurri valutano il doppio colpo - la situazione : La Gazzetta dello Sport ha rivelato l’intenzione del Napoli di piazzare il doppio colpo dalla Roma. La società di Aurelio De Laurentiis ha preso informazioni su Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999, che ultimamente ha giocato il Mondiale Under 20 con la Nazionale Italiana. Il Napoli è una delle squadre più attive in sede di calcioMercato. Mentre continua la trattativa per James Rodriguez, è aperto anche il canale con la ...

De Maggio annuncia : “Doppio colpo in attacco per il Napoli : non solo James Rodriguez - mi dicono che arriverà anche…” : De Maggio sul mercato in entrata del Napoli Radio Kiss Kiss Napoli, Walter DeMaggio giornalista e direttore è intervenuto durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni: “Mercato? Ancelotti tratta col giocatore, Giuntoli parla col procuratore, De Laurentiis con Florentino Perez: si cerca di capire come realizzare il sogno, ci vuole pazienza e sangue freddo. Per James Rodriguez ci stanno provando, ma con calma. Il giocatore avrebbe ...

Calciomercato Torino - Mario Rui + Verdi : il doppio colpo può arrivare dal Napoli : Calciomercato Torino – Il Torino programma il futuro con l’intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Europa. La squadra è già altamente competitiva ma si cerca il definitivo salto di qualità con due-tre innesti in grado di fare la differenza. Si guarda con attenzione in casa Napoli, arrivano conferme sull’interesse per ...

Napoli - doppio assalto all’Atalanta : non solo Ilicic richiesto… : Sull’asse Napoli-Bergamo si sta consolidando un intreccio di mercato che potrebbe esplodere nelle prossime calde ore Il Napoli sta già lavorando al calciomercato in vista della prossima stagione. Il club del presidente De Laurentiis ha in mente la pazza idea di mettere sotto contratto Ilicic. Dopo aver trovato l’accordo con il calciatore, dovrà adesso sondare il terreno con l’Atalanta, alla quale è stato chiesto anche un ...