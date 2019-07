Napoli | Ghoulam giura amore al club azzurro | “spero di rimanere per tanto tempo | ho

sportfair

(Di martedì 9 luglio 2019) L’esterno delha ammesso di volerinper, sottolineando di voler vincere un trofeo Serata particolare per Faouzi, l’esterno delha incontrato questa sera i tifosi azzurri presenti a Dimaro, sede del ritiro precampionato della società del presidente De Laurentiis. Il giocatore algerino non ha nascosto i suoi propositi per il futuro,ndoal suo: “spero diperal. Sto bene qui e ho tanta voglia di vincere. Sono diversi anni che vivo a. Mi sento parte integrante della famiglia azzurra. Sto facendo di tutto per tornare nella miglior condizione fisica possibile. Vogliamo fare una grande stagione“. Insieme a lui anche il nuovo arrivato Di Lorenzo: “voglio disputare una grande stagione con la maglia azzurra e ripagare la fiducia della società e dello staff ...

