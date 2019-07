Napoli | è la notte dei tifosi a Dimaro | live l' incontro con Ancelotti

Napoli piange Lucio Rufolo : medico e scrittore - era un'icona della notte : Napoli piange Lucio Rufolo, medico e scrittore, personaggio trasversale delle notti napoletane amato da tutti. Specialista in malattie dell'apparato respiratorio, dirigente pneumologo...

Universiadi : la grande notte di Napoli tra colori - sorrisi e il 10 di Maradona : Ieri sera nella splendida cornice rinnovata dello stadio San Paolo di Napoli, la città partenopea è stata davvero "mille culure" nella cerimonia d'apertura della 30esima edizione delle Universiadi. Le suggestioni della tradizione, della natura e dei paesaggi della città, nonché led, giochi di luce, proiezioni spettacolari, musica e balli, questo e tanto altro ancora è quello a cui abbiamo assistito all'evento realizzato da Marco Balich e dal suo ...

Almendra-Napoli - Pedullà : “Contatti nella notte : si sta provando a sbloccare definitivamente con il Boca” : Almendra-Napoli, Pedullà: “Contatti nella notte: si sta provando a sbloccare definitivamente con il Boca” Almendra-Napoli, Pedullà: “Contatti nella notte: si sta provando a sbloccare definitivamente con il Boca“. Il club azzurro si confermata i più attivi sul calciomercato. Dopo Kostas Manolas dalla Roma, Giovanni Di Lorenzo dall’ Empoli e, probabilmente James Rodriguez dal Real Madrid, ecco profilarsi ...

La grande notte delle Universiadi di Napoli : lo show allo stadio San Paolo : Napoli al centro del mondo: si accendono le luci sullo stadio San Paolo e sulla 30esima edizione delle Universiadi. allo scoccare delle 21 è cominciato lo show firmato da Marco Balich...

Agguato nella notte nei vicoli di Napoli : due uomini feriti a colpi di pistola : Agguato tra i vicoli del rione Sanità e due uomini gambizzati. È questo il bilancio dell'Agguato su via Santa Maria Antesaecula. Un 35enne è stato colpito a entrambi gli...

Napoli - la camorra alza il tiro : bomba e cinquanta colpi di pistola - è notte di fuoco : Un boato seguito da una pioggia di proiettili e Napoli torna ad essere scenario di guerre criminali. È accaduto all'alba di stamani nel Rione San Gaetano, a Miano, dove intorno alle 4...

Calciomercato - le bombe della notte : la questione Chiesa - i nomi per Milan e Napoli - il Lecce batte un colpo - Bologna scatenato - pazza idea del Parma : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Numerose trattative avviate anche se la sessione è ancora chiusa. Tante le notizie riferite nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale“. Il Napoli è pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Psv Eindhoven per Hirving Lozano. L’accordo col giocatore ci sarebbe già, ora si attende la risposta del club ...

Napoli - la lunga notte delle babygang : rissa con pistole in piazza dell'Immacolata : Sabato di ordinaria follia al Vomero. Mentre in via Scarlatti un gruppo di ragazzini ha scatenato il panico sparando alcuni colpi a salve, ieri sera in piazza dell'Immacolata si è sfiorata...

Prima notte in fabbrica per i dipendenti Whirlpool di Napoli : la protesta per difendere il loro lavoro : Prima notte di presidio allo stabilimento di via Argine di Napoli per i lavoratori di Whirlpool. Circa cinquanta operai sono rimasti nelle varie aree della struttura in segno di protesta contro la cessione dello stabilimento comunicata dai vertici della multinazionale al sindacato.I lavoratori hanno presidiato la sala auditorium, la portineria, il parcheggio e il piazzale antistante l’ingresso.Alcuni di essi si sono sistemati in una tenda ...

Napoli - la prima notte di presidio dei lavoratori Whirlpool nello stabilimento di via Argine : Cinquanta operai accampati nelle varie aree dello stabilimento, 430 posti di lavoro a rischio: "Lunedì mattina assemblea"

Che spettacolo al Dall’Ara - notte magica per il Bologna : Napoli ko 3-2 : Grande festa a Bologna: la squadra di Mihajlovic al decimo posto per una notte. Napoli ko 3-2 al Dall’Ara E’ una notte magica per il Bologna: dopo la salvezza conquistata la scorsa settimana, la squadra di Mihajlovic è riuscita ad avere la meglio questa sera al Dall’Ara sul Napoli. Grazie alla doppietta di Santander e alla rete di Dzemaili, i bolognesi vivono una serata magica, balzando al decimo posto della classifica ...

CorSport - Napoli-Inter può essere la notte degli addii : Il Corriere dello Sport definisce Napoli_inter come “la notte degli addii”. La gara non sarà solo l’ultima della stagione al San Paolo, ma potrebbe essere l’ultima in azzurro per alcuni calciatori. Le parole del presidente alla cena sociale lasciano pensare «Spero di rivedervi tutti qua dopo l’estate e gli impegni internazionali» Sarà un addio quasi sicuramente per Mario Rui ed Hysaj, complice la disaffezione del ...

Dal bel canto alla notte dei musei : ecco tutti gli eventi del weekend a Napoli : Questa sera, al Maschio Angioino (piazza Municipio) Bel canto al Castello. Per Il format Luoghi Storici e Musica, con patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli per il...