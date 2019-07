Muore schiacciato sotto la fresa agricoltore 69enne

Chieti - dramma nei campi : Roberto Muore schiacciato sotto la mietitrebbia guidata dal padre : La vittima è Roberto Cupaiolo che lascia moglie e tre figli di cui uno in tenerissima età. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo era terra e stava dando indicazioni al padre quando ha cercato di salire sul mezzo agricolo ma è scivolato. Il genitore non ha fatto in tempo a fermare la macchina e lo ha travolto.Continua a leggere

Il quad si ribalta : Muore schiacciato mentre è in vacanza all'Isola d'Elba : Tragedia all'Isola d'Elba, muore un 36enne di Fabriano dopo essersi ribaltato con un potente quad. Il tragico incidente è avvenuto questa notte intorno all'una a Lacona. Il...

Malpensa - resta schiacciato da muletto : Muore operaio di 49 anni. I sindacati : “Bollettino di guerra - il governo ci ascolti” : E’ rimasto schiacciato mentre stava facendo manovra con un muletto in un magazzino della Dhl che si trova nell’area cargo dell’aeroporto di Malpensa. Così ha perso la vita Maurizio Mazzucchetti, 49 anni, di Ferno, non lontano dallo scalo varesotto. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 6,30 nel terminale 2. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso, ma per il 49enne non c’è stato ...

Operaio di 49 anni Muore all’aeroporto di Malpensa schiacciato da un muletto : È rimasto schiacciato da un muletto all’interno del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. L’ultimo morto sul lavoro si chiama Maurizio Mazzucchetti ed è un Operaio 49enne di Ferno, nel Varesotto. ...

Sbalzato fuori dal furgone dopo l’incidente - Muore schiacciato dal mezzo sull’A12 : Il dramma sull’autostrada A12 Genova – Livorno, sul tratto tra Sarzana e Santo Stefano Magra. Ferite anche le 5 persone nell'altra vettura coinvolta nell'incidente. Sul posto sono intervenuti un'automedica del 118 con medico e infermiere, 3 ambulanze, i vigili del Fuoco e la polizia Stradale.Continua a leggere

Trani - incidente sul lavoro : 22enne Muore schiacciato da un tir - inutili i soccorsi : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Trani, nella provincia pugliese denominata Bat (Barletta-Andria-Trani), non lontano dal capoluogo di regione, Bari. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un giovane di 22 anni, dipendente di una ditta che si occupa di soccorso stradale nel barese, è morto schiacciato dalla motrice di un grosso tir. L'uomo era intervenuto per riparare una gomma forata, poi, per cause ancora in ...

Operatore del soccorso stradale Muore schiacciato dal camion a cui stava cambiando una ruota : Un nuovo grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina intorno alle 11 lungo la strada statale 16, a poca distanza dal carcere di Trani, in Puglia. Un giovane Operatore del soccorso stradale è infatti rimasto schiacciato da un camion al quale stava sostituendo una ruota dopo la chiamata del conducente.La richiesta di aiuto al soccorso stradale è partita da un autotrasportatore che si era accorto di aver forato la ruota anteriore sinistra ...

Roma - bimbo di 5 anni Muore schiacciato dal cancello di casa : Tragedia a Roma. Un bimbo di 5 anni è morto schiacciato dal cancello di casa. +++notizia in aggiornamento+++

Reggio Calabria : 26enne si ribalta col trattore e Muore schiacciato : Una drammatica notizia ci giunge dalla Calabria dove, poche ore fa, un ragazzo di 26 anni ha perso tragicamente la vita mentre stava lavorando in un terreno agricolo. Il giovane sembrerebbe che stesse lavorando su un trattore quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, il mezzo si è capovolto. Il giovane è rimasto quindi schiacciato sotto il pesante mezzo, riportando purtroppo ferite mortali. Sul posto si sono recati i sanitari del ...

Schiacciato al soffitto dal cestello del muletto! Muore operaio di 64 anni : Slawomir Mistera, un lavoratore polacco di 64 anni residente a Borgofranco d'Ivrea, in Piemonte, è deceduto nel pomeriggio di ieri in seguito a un drammatico incidente in un capannone: l'uomo è rimasto Schiacciato mentre effettuava delle manovre con un muletto. Trasportato in ospedale con un'eliambulanza è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.