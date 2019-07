Multe fino a un milione a navi | così la Lega vuol fermare Ong

Dl Sicurezza Bis - Multe fino a 1 milione di euro per le ong che entrano in acque italiane senza permesso : Un emendamento al decreto Sicurezza bis, depositato dalla Lega a prima firma Igor Iezzi, prevede multe salate per le navi delle ong che violano il divieto di ingresso in acque italiane: rischiano di dover pagare somme da 150mila fino a un milione di euro. Attualmente le multe previste dallo stesso decreto arrivano fino a 50mila euro.Continua a leggere

Multe fino a 1 mln e confisca naveMigranti - guerra M5S-Lega alle ong : Anticipare la confisca della nave al primo ingresso in acque italiane e non più in caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della nave stessa. E' quanto l'Emendamento del M5S all'articolo 2 presentato al decreto sicurezza bis. In caso di sequestro giudiziale Segui su affaritaliani.it

Migranti - El Diario : “Governo spagnolo minaccia Open Arms con Multe fino a 900mila euro se proseguono i salvataggi” : fino a 900mila euro di multa in caso di altri salvataggi nel Mediterraneo. È quanto, secondo El Diario, il governo di Madrid ha minacciato di infliggere alla ong spagnola Proactiva Open Arms nel caso in cui decidesse di “violare il blocco dell’esecutivo” socialista di Pedro Sánchez. In un documento in possesso del quotidiano iberico, il direttore generale della Marina Mercantile ha inviato un messaggio al capitano della nave ...

A Capaci la prima spiaggia «No Smoking» - Multe fino a 500 euro ai fumatori : La spiaggia di Capaci è «smoke free». Vietato fumare nella battigia e nella sabbia. Sarà consentito l’utilizzo delle sigarette solo in aree apposite. Una scelta rivoluzionaria quella del sindaco Pietro Puccio, che con una scelta quasi «impopolare» mette a segno un’ordinanza che ha un duplice obiettivo: il rispetto della salute e il rispetto dell’ambiente. La spiaggia di Capaci ha fatto da apripista a nuove ordinanze anti fumo adottate in altre ...

Sicurezza - via libera al decreto "bis". Salvini : «Multe fino a 50mila euro per nave che viola divieto ingresso» : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo. Sul decreto Sicurezza bis «c'erano stati degli interventi» già...

