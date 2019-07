Mulan | trama | cast e anticipazioni del film Quando esce al cinema

termometropolitico

(Di martedì 9 luglio 2019)delalIl 27 Marzo 2020 uscirà nelle saletografiche statunitensi il nuovoDisney, rivisitazione live action del celebre cartone degli anni novanta. A dirigere la pellicola sarà Niki Caro. Alla stesura della sceneggiatura lavoreranno Elizabeth Martin, Lauren Hynek, Rick Jaffa e Amanda Silver. Il direttore della fotografia è Mandy Walker, mentre le musiche sono a cura di Harry Gregson-Williams. Prodotto e distribuito da Walt Disney Pictures, mentre ne conosciamo la data di debutto negli Stati Uniti, in Italia non ci sono ancora informazioni circa la data di uscita del. Dopo il remake di Dumbo, Aladdin e Il Re Leone, un altro titolo disney è in lavorazione, insieme al remake de “La Sirenetta“, anch’esso previsto per il 2020.: laPer quanto concerne ladel nuovo ...

EvaSam96 : RT @diodeglizilla: Bello il trailer di Mulan. Non c’è Mushu che è il personaggio più carino e lei combatte vestita da donna levando senso a… - MillaForte : RT @diodeglizilla: Bello il trailer di Mulan. Non c’è Mushu che è il personaggio più carino e lei combatte vestita da donna levando senso a… - GretaSt : RT @diodeglizilla: Bello il trailer di Mulan. Non c’è Mushu che è il personaggio più carino e lei combatte vestita da donna levando senso a… -