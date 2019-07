MotoGp – Valentino Rossi e la lotta a pari età con Marc Marquez | “purtroppo sono molto

MotoGp - Mondiale 2019 : uno spento Valentino Rossi arriva alle vacanze - la stagione è già da archiviare? : Il Mondiale 2019 della MotoGP chiude armi e bagagli e si concede tre settimane complete di pausa. Si tornerà a correre solamente nel weekend del 2-4 agosto, in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca di Brno. Molti piloti si godranno questo periodo di break per ricaricare le pile e godersi un momento di meritato relax. Altri, invece, avranno modo per riflettere sulla prima parte del loro campionato, cercando di capire dove e come ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Germania 2019 : “Non mi piace non vincere - contano i risultati. Sul ritiro…” : Si chiude con un ottavo posto nel Gran Premio di Germania 2019 la prima parte del campionato mondiale di MotoGP di Valentino Rossi. Dopo le tre cadute di Mugello, Barcellona e Assen, arriva un risultato tutt’altro che entusiasmante per il Dottore che prosegue nelle sue difficoltà con una Yamaha che, rispetto ad inizio anno, non riesce più a far rendere a dovere ed i risultati scarseggiano sempre più. “E’ stata una gara molto ...

MotoGp – Valentino Rossi arrabbiato dopo il Sachsenring : “Michelin ci ha detto di usare la gomma media ma è stato un problema” : Valentino Rossi deluso e arrabbiato dopo l’ottavo posto al Sachsenring: il pilota Yamaha critica il ‘consiglio’ della Michelin sulla gomma posteriore media e spiega le difficoltà avvertite in pista in termini di velocità dopo la caduta ad Assen, Valentino Rossi raccoglie un deludente ottavo posto nel Gp di Germania. Il pilota Yamaha è apparso piuttosto deluso e amareggiato nel post gara, spiegando di aver avuto difficoltà ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Germania 2019 : risultato e classifica gara. Marquez padrone - Valentino Rossi ottavo : Marc Marquez vince in maniera indisturbata il Gran Premio di Germania 2019 della MotoGP. Sul circuito del Sachsenring il campione del mondo in carica centra la decima vittoria di fila sulla pista della Sassonia, dominando sin dai primi metri e scappando in maniera inesorabile. Sul podio assieme a lui Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Dalla quarta alla sesta posizione le tre Ducati di Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso e Jack Miller, quindi Joan ...

MotoGp - Valentino Rossi in crisi con l’altra…. ‘fidanzata’ : “in questo momento la relazione non è fantastica” : Il pilota pesarese ha avvicinato la sua moto alla figura di una fidanzata, con cui a volte è difficile gestire il rapporto Un paragone particolare, arrivato in un momento non proprio esaltante per Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha infatti non riesce a sfruttare al meglio la sua M1, risultato nelle ultime gare il peggiore tra i piloti della Casa di Iwata, considerando anche il team satellite SIC Petronas. AFP/LaPresse Interrogato da ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGp - GP Germania 2019 : “Ho problemi sul giro secco ma il passo non è male” : Valentino Rossi si è dovuto accontentare di un deludente undicesimo posto nelle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore scatterà in quarta fila nella gara di domani ed è atteso dall’ennesima partenza in salita, non sarà facile rimontare su un tracciato particolarmente insidioso e sinistrorso che lo metterà a dura prova. Una prestazione negativa quella del “Dottore”, che comunque ha cercato ...

MotoGp - frecciata di Valentino Rossi alla Michelin : “c’è una situazione un po’ strana in Germania” : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Germania, esprimendo i propri dubbi in vista della gara di domani Undicesimo posto per Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di Germania, un risultato non proprio esaltante per il Dottore che si sarebbe aspettato di partire una fila più avanti. AFP/LaPresse La scivolata avvenuta in Q1 però gli ha fatto perdere un po’ di feeling con la sua M1, relegandolo a ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Germania 2019 : “Il passo non è male - mi manca il giro secco. Domani in gara…” : Valentino Rossi si è dovuto accontentare di un deludente undicesimo posto nelle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore scatterà in quarta fila nella gara di Domani ed è atteso dall’ennesima partenza in salita, non sarà facile rimontare su un tracciato particolarmente insidioso e sinistrorso che lo metterà a dura prova. Il nove volte Campione del Mondo spera di lottare per un risultato importante ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Germania 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole - Valentino Rossi 11° - Dovizioso 13° : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha confermato il pronostico della vigilia e scatterà davanti a tutti in occasione della gara di domani ma Fabio Quartararo e Maverick Vinales gli hanno dato del filo da torcere fermandosi ad appena due decimi. Valentino Rossi si è dovuto accontentare di una deludente undicesima posizione, Andrea Dovizioso è rimasto fuori dal Q2 ...

MotoGp - Valentino Rossi supera le forche caudine della Q1 del Gp del Sachsenring : niente da fare per Dovizioso : Il Dottore chiude davanti a tutti la Q1 nonostante una caduta, precedendo Nakagami di poco meno di due decimi: Dovizioso partirà invece tredicesimo Valentino Rossi e Takaaki Nakagami superano agevolmente la Q1 del Gp del Sachsenring, staccando così il pass per la sessione in cui ci si gioca la pole position. Il pilota della Yamaha precede di poco meno di due decimi il pilota della Honda LCR, riuscito ad escludere proprio all’ultimo ...

VIDEO MotoGp - GP Germania 2019 : highlights prove libere 3. Dovizioso e Valentino Rossi costretti al Q1! Dominio di Marquez : Marc Marquez ha giganteggiato anche nelle prove libere 3 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP che si corre al Sachsenring. Lo spagnolo si è confermato imbattibile sul suo circuito prediletto e si lancia con ottimismo verso le qualifiche di oggi pomeriggio mentre la mattinata in terra teutonica non ha sorriso ad Andrea Dovizioso e a Valentino Rossi che non sono riusciti a piazzare il tempo utile per accedere diretamente al Q2. ...

MotoGp – Concluse le FP3 del Sachsenring : Marquez beffa Quartararo - Valentino Rossi e Dovizioso fuori dalla top 10 [TEMPI] : Marc Marquez risulta il più veloce dopo le FP3 del Sachsenring: il pilota spagnolo bissa il risultato delle Fp2 e supera Quartararo nel finale. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso fuori dai migliori 10 Marc Marquez continua a fare il bello e il cattivo tempo sul tracciato del Sachsenring. Il pilota spagnolo, vero e proprio dominatore da diversi anni nel Gp di Germania, chiude al primo posto le FP3 con un tempo di 1:20.347. Il Campione del ...