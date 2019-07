Morto Eddie Jones | era il papà di Superman in Lois e Clark | serie tv anni 90

tvzap.kataweb

(Di martedì 9 luglio 2019) L’attore statunitense, protagonista di molti film etv, particolarmente noto per l’interpretazione di Jonathan Kent nel telefilm– Le nuove avventure didi cui era protagonista Teri Hatcher), èsabato 6 luglio a Los Angeles all’età di 82ha iniziato la carriera sul grande schermo nel 1978 ed è apparso, tra gli altri film, in Il principe della città, Il serpente alato, Una poltrona per due, La notte del dragone, L’anno dello sciamano, Cadillac Man – Mister occasionissima, Rischiose abitudini e I signori della truffa., attore di film etv che è stato ildiinCome detto, l’attore ha conquistato fama presso il grande pubblico recitando in tv, dal 1993 al 1997, la parte di Jonathan Kent, padre terrestre adottivo di ...

