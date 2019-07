Milano | De Corato | ’32 casi incendi discariche | presto nuclei ambientali polizia locale’

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019), 9 lug. (AdnKronos) – ‘Oggi a Settimo Milanese è stato registrato l’ennesimo episodio legato all’o di rifiuti sul territorio lombardo. Nel 2018 sono stati ben 32 idio nelle: negli ultimi tempi, l’o di rifiuti sembra diventato un fenomeno in larga diffusione, urgono dunque misure straordinarie”. Lo afferma Riccardo De, assessore alla Sicurezza, Immigrazione eLocale della Regione Lombardia, annunciando nuove misure utili a prevenire i roghi, come idellaLocale, con cui potranno essere aumentati i controlli e intensificati i lavori di indagine. “Il mio assessorato – dice – sta lavorando proprio in questa direzione. Stiamo pianificando con i sindaci e i comandanti diLocale dei capoluoghi di provincia e della Città Metropolitana di ...

