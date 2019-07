Milano | brucia un capannone di deposito per rifiuti speciali | nessun ferito

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) È accaduto nel corso della notte scorsa, tra lunedì e martedì 9 luglio: un incendio ha devastato undia Settimo Milanese, nell'hinterland di. Intorno alle 5 del mattino, le fiamme sono divampate in undi circa 1400 metri quadrati e distruggendo la struttura situata in via Albert Bruce Sabin nella frazione di Seguro, nella zona industriale. Sul posto sono intervenute dieci squadre dei Vigili del Fuoco, la polizia e due ambulanze del 118. Al momento di una prima ricostruzione non risultano esserci feriti. Stando a quanto riportato dalle forze dell'ordine, le fiamme sono divampate in undie industriali autorizzato....

sabrycarreras : RT @StefanoMonna: Quando il sito è pieno e non c'è più posto,si brucia e si fa posto - StefanoMonna : Quando il sito è pieno e non c'è più posto,si brucia e si fa posto - Isabeauqueen : @Ramst3 Tranquillo che quando la casa del vicino brucia il fuoco raggiunge chi si sentiva al sicuro. Ho vissuto a R… -