Milan | tutti i componenti dello staff di Giampaolo | c’è anche l’ex Inter Rapetti

Costantino della Gherardesca invita tutti al Gay Pride Milanese : "Diamo un messaggio forte contro l'omofobia” : “Vorrei che il 29 giugno, alla parata del Milano Pride partecipassero in tanti, omosessuali e eterosessuali, perché quest'anno è più importante che mai mandare un messaggio forte contro l'omofobia ma anche contro la xenofobia. La parata rappresenta un simbolo di apertura verso il resto del mondo”. Costantino della Gherardesca, che non si è mai perso un Pride, fa un grande tifo anche se stavolta, per questioni di lavoro, alla parata non potrà ...

Pride a Milano - l'influencer perde il treno e sbotta : "Andate tutti a morire" - : Francesca Galici Con uno sfogo sui social, Stella Manente ha duramente criticato il Pride di Milano e i manifestanti che ieri hanno sfilato per le vie della città. Oggi, sui social, le scuse dell'attrice Ieri è stata la giornata del Pride a Milano e 300mila persone hanno sfilato per le vie della metropoli, che per un giorno è stata pacificamente paralizzata da un'onda arcobaleno. I disagi sono stati innegabili per la grande città ...

Milano - Gay Pride 2019 : il programma - il percorso e tutti i dettagli : Milano, Gay Pride 2019: il programma, il percorso e tutti i dettagli Partenza alle 16 dalla stazione Centrale, per il Milano Pride 2019. Alla fine dell'evento, che attraversa corso Buenos Aires, un concerto con Baby K tra i tanti artisti sul palco Parole chiave: ...

Milano - Gay Pride 2019 : il programma - il percorso e tutti i dettagli : Milano, Gay Pride 2019: il programma, il percorso e tutti i dettagli Sabato 29 giugno, appuntamento alle 15 alla stazione Centrale, per il Milano Pride 2019. Alla fine dell'evento, che attravererà corso Buenos Aires, un concerto con Baby K tra i tanti artisti sul palco Parole chiave: ...

Milan - è Salvini show sui rossoneri : il ministro dell’Interno sorprende tutti su Donnarumma : Spesso intervenuto sulle vicende del Milan, di cui è tifoso, anche questa volta il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha parlato dei rossoneri, dopo l’ufficialità sull’esclusione dalle Coppe Europee. Queste le sue parole a ‘Un giorno da Pecora’ su Rai Radio 1. Sorprendono le sue dichiarazioni su Donnarumma, che potrebbe lasciare il Diavolo. “Donnarumma? Lo avrei già venduto. E’ un gran portiere ...

Calciomercato Milan - aperture per Torreira : tutti i possibili scenari e quel “Mi piace” galeotto [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Giampaolo ha richiesto un suo pupillo per il centrocampo del Milan: Lucas Torreira. La trattativa resta difficile, ma si aprono spiragli interessanti per i rossoneri. Come riporta l’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport“, il principale ostacolo è il prezzo: l’Arsenal ha speso 30 milioni per strappare l’uruguayano alla Sampdoria e non lo lascerà partire per meno di questa ...

Tutti pazzi per De Rossi - tanti i club sulle sue tracce : per l’ex Roma ci prova anche… il Milan : Sono tre le società che si sono messe sulle tracce di De Rossi, tra queste anche il Milan che ha deciso di farci un pensierino Daniele De Rossi si gode le vacanze ma pensa anche al suo futuro, che non sarà lontano dalla Serie A. L’ex centrocampista della Roma ha deciso di proseguire in Italia la propria carriera, considerando il fatto che la scelta di lasciare la Capitale non sia dipesa dalla sua volontà. Alfredo ...

Milan - il saluto di Cristian Zapata : “Lascio dopo 7 anni meravigliosi - grazie a tutti” : Dal suo profilo Instagram, il difensore del Milan, Cristian Zapata, ha annunciato il divorzio dal club rossonero dopo 7 stagioni: “dopo sette anni meravigliosi lascio il Milan. Voglio ringraziare la società che mi ha offerto l’opportunità di giocare in uno dei club più prestigiosi del mondo, tutti i compagni di squadra che ho avuto in questo lungo ed intenso periodo, gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere come ...

Conte a Losanna per Milano-Cortina 2026 - Mattarella manda un videomessaggio : "Vi sentirete tutti a casa" : Il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono concordi nel ritenere le Olimpiadi una grandissima opportunità per il Paese. Nel messaggio di presentazione per la candidatura di Milano e Cortina 2026, per l’edizione invernale dei Giochi olimpici, Conte e Mattarella promuovono la scelta dell’Italia. “Vi sentirete a casa”, dice il presidente della Repubblica. Per Conte, a Losanna per ...

OLIMPIADI 2026 - MilanO-CORTINA O STOCCOLMA-ARE?/ Tutti i numeri della votazione Cio : OLIMPIADI 2026, MILANO-CORTINA o Stoccolma-Are per Giochi Invernali? Oggi verdetto: attesa decisione del Cio a Losanna. La candidatura italiana è favorita.

Fisco - la "pace" non è per tutti : Milano fa la guerra al condono della Lega : "Noi non siamo affatto sicuri che i cittadini interpretino come una pace fiscale un condono in piena regola". Lo dice il...

Olimpiadi : Bocca - 'il tifo di tutti gli italiani per Cortina e Milano' : Cortina, 21 giu. (AdnKronos) - “Inutile negarlo: siamo fieri di aver scelto Cortina come sede del nostro consiglio direttivo. Nell’universo delle competizioni sportive di portata mondiale, mai come ora la perla delle Dolomiti riveste un ruolo di primo piano: pronta ad ospitare il Campionato del mond

Olimpiadi : Bocca - 'il tifo di tutti gli italiani per Cortina e Milano' (2) : (AdnKronos) - “La nostra Regione – ha aggiunto Caner – non solo ha destinato alla sua montagna negli ultimi anni 18,5 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture ricettive, ma recentemente si è anche dotata di uno strumento utilissimo a difesa dell’immagine e della correttezza dell’inter