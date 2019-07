Milan | lo staff tecnico 2019 2020 | torna Bonera

Milan – Completato il nuovo staff tecnico : l’ex rossonero Bonera al fianco di Giampaolo : E’ al completo il nuovo staff tecnico del Milan: Bonera al fianco di Giampaolo per la stagione 2019/20 C’è anche un ex rossonero al fianco di Giampaolo per la stagione 2019/20. Il Milan ha ufficializzato oggi la composizione del nuovo staff tecnico, nel quale spicca anche il nome di Daniele Bonera, ex difensore del Milan. L’ex calciatore torna dunque in rossonero, nei panni di collaboratore di Giampaolo. Questi gli altri ...

Milan - ufficializzato il nuovo staff tecnico di Giampaolo : Con una breve nota diffusa poco fa sul sito ufficiale, il Milan ha comunicato la composizione del nuovo staff tecnico di Marco Giampaolo. Da segnalare l’ex rossonero Daniele Bonera, l’ex portiere Luigi Turci e l’ex attaccante Salvatore Foti. “AC Milan comunica di aver completato la composizione del nuovo staff tecnico rossonero di Marco Giampaolo per la stagione 2019/20: Francesco Conti – Allenatore in ...

Milan - Maldini ‘si sceglie’ lo staff : Tare e Boban gli uomini individuati per affiancarlo : Nonostante il sì ufficiale non sia ancora arrivato, Maldini lavora per costruirsi lo staff dirigenziale che lo affiancherà nella prossima stagione Il sì ufficiale circa la sua permanenza al Milan non è ancora arrivato, ma Paolo Maldini si è già messo al lavoro per costruire il proprio staff dirigenziale. Fabio Ferrari/LaPresse L’ex storico capitano rossonero ha messo nel mirino Zvonimir Boban e Igli Tare, profili scelti personalmente ...

Milan - le condizioni di Maldini : dal budget allo staff : Ruolo Maldini Milan – Settimana a dir poco complicata in casa Milan, dove gli addii di Leonardo e Maldini hanno dato alla società ulteriore lavoro da fare. Tra le prime situazioni da risolvere c’è quella legata al futuro di Paolo Maldini. Entro questo weekend si capirà se l’ex capitano rossonero continuerà a lavorare con il […] L'articolo Milan, le condizioni di Maldini: dal budget allo staff è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Milan - Maldini detta le condizioni per dire sì al ruolo da dt : budget - staff e autonomia” : L’ex capitano del Milan, Paolo Maldini, ha chiarito quali sono i punti chiave per accettare il ruolo di direttore tecnico del club rossonero. Il Milan aspetta una risposta entro il fine settimana ma importanti novità ci potrebbero essere già nella giornata odierna. Maldini avrebbe richiesto alla società garanzie sul budget da poter utilizzare per il mercato, vorrebbe scegliere personalmente il suo staff (si parla di Costacurta, Moncada e ...

Gennaro Gattuso lascia il Milan rinunciando a 10 milioni di euro per lo staff : Gennaro Gattuso lascia la panchina del Milan da vero signore, mostrando ancora un volta quanto sia attaccato ai colori rossoneri. L’ex campione del mondo ha infatti rinunciato a due anni di contratto e 10 milioni lordi.″È stata una scelta sofferta ma ponderata - le parole di congedo al sito di ‘Repubblica’ -, una decisione non facile ma che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui ...