Milan | i convocati per il ritiro | c’è anche Daniel Maldini

Milan - domani comincia ufficialmente la stagione : la lista dei convocati per il raduno di Milanello : Il club rossonero ha annunciato la lista dei 29 giocatori convocati da Giampaolo per il raduno di Milanello Il Milan comincia ufficialmente la nuova stagione, nella giornata di domani infatti i rossoneri si ritroveranno a Milanello agli ordini di Marco Giampaolo, presentato proprio oggi in conferenza stampa. Questo il comunicato del club e la lista dei convocati: ‘domani, martedì 9 luglio, il Milan si ritrova al Centro Sportivo di ...

Volley - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Milano. Assente Nelli - debutta Recine - novità al centro : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la quarta tappa della Nations League che andrà in scena all’Allianz Cloud di Milano nel weekend del 21-23 giugno. Gli azzurri affronteranno nell’ordine Serbia, Argentina e Polonia: un trittico fondamentale in ottica qualificazione alle Final Six del prestigioso torneo continentale. Spicca l’assenza di Gabriele Nelli che aveva ...