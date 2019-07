Milan | Gazidis sul FPF | “Possibile Settlement Agreement fino al 2025”

Milan - UFFICIALE : ecco Boban e Maldini. Gazidis : “C’è grande emozione” : UFFICIALE Boban MALDINI- Tramite il proprio sito UFFICIALE, il Milan ha comunicato l’arrivo di Boban e Maldini, i quali rappresenteranno le colonne dei rossoneri in chiave futura. L’ex centrocampista croato è apparso piuttosto emozionato per il nuovo incarico da chief football officer: “Sono molto felice di tornare nel mio amato Milan cercando di dare il […] L'articolo Milan, UFFICIALE: ecco Boban e Maldini. Gazidis: ...

Milan - Boban "Chief officer" e Maldini direttore tecnico : Gazidis dà il via alla nuova era : Inizia ufficialmente l'era di Paolo Maldini e Zvonimir Boban al Milan. L'ex capitano (tornato al Diavolo da dirigente già lo scorso anno) è stato nominato direttore tecnico dall'ad Ivan Gazidis, mentre il croato ex vicesegretario generale della Fifa è il nuovo Chief Officer dei rossoneri, di fatto r

Milan - UFFICIALE : ecco Boban e Maldini. Gazidis : “C’è grande emozione” : UFFICIALE Boban MALDINI- Tramite il proprio sito UFFICIALE, il Milan ha comunicato l’arrivo di Boban e Maldini, i quali rappresenteranno le colonne dei rossoneri in chiave futura. L’ex centrocampista croato è apparso piuttosto emozionato per il nuovo incarico da chief football officer: “Sono molto felice di tornare nel mio amato Milan cercando di dare il […] L'articolo Milan, UFFICIALE: ecco Boban e Maldini. Gazidis: ...

Milan - Maldini direttore tecnico : le parole di Gazidis : Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico del Milan. La notizia, nell’aria da giorni, è stata ufficializzata in una nota dalla società rossonera. In questa nuova veste lavorerà a stretto contatto con il nuovo Chief Football Officer Zvonimir Boban. L’ex capitano rossonero, dopo venticinque anni di gloriosa carriera da giocatore, passa così dal ruolo di direttore dello Sviluppo Strategico dell’Area Sportiva alla Direzione ...

Milan - Maldini pronto ad accettare l’offerta di Gazidis : “da parte mia c’è grande disponibilità” : Il dirigente rossonero dovrebbe rimanere anche l’anno prossimo, occupando il ruolo che fu di Leonardo prima del suo addio “Da parte mia c’è grande disponibilità. Ottimista che accetti? Assolutamente sì, le sensazioni sono positive. Ne stiamo parlando ma non è il momento di discuterne fuori“. Spada/LaPresse Sono le parole di Paolo Maldini, intercettato dai cronisti fuori da Casa Milan, dove sta discutendo con ...

Milan - arriva Giampaolo : manca solo la telefonata di Gazidis : Quanto fatto al Milan in 18 mesi da Rino Gattuso pare essere passato inosservato solo al Milan. L' ex tecnico rossonero, arrivato a un punto dalla zona Champions, è a spasso dopo aver rotto coi rossoneri ma le pretendenti per averlo non mancano: la Sampdoria lo valuta con Pioli per il post Giampaolo

Sabatini riparte dal Bologna. Intrigo su Defrel - a Milano lente d'ingrandimento su Gazidis : Per la prima volta da quando è il presidente della Roma, James Pallotta fa mea culpa attribuendosi parte delle responsabilità che hanno portato al declino giallorosso a causa della sua assenza. Nella lettera pubblicata dal sito del club, il numero uno ammette che «la mia assenza è stata un grave err

Sergio Conceicao nuovo allenatore Milan - l’idea che piace a Maldini e Gazidis : nuovo allenatore Milan, si aprono le danze del mercato e dopo Inzaghi e Giampaolo oggi TuttoSport cita Sergio Conceicao. Ancora mancano due figure fondamentali, il direttore sportivo e il direttore tecnico. Proprio Paolo Maldini potrebbe diventare il nuovo DT della prossima stagione e, in questa fase di transizione, guiderebbe le scelte della società. Sergio Conceicao nuovo allenatore Milan non dispiacerebbe a Gazidis, e come riporta ...

José Mourinho al Milan?/ Obiettivi opposti a Gazidis - idea quasi impossibile : Josè Mourinho prossimo allenatore del Milan? Tiziano Crudeli ci crede, ma l'ipotesi sembra complicata per più di un motivo.

Milan - Wenger potrebbe essere il nuovo allenatore e Gazidis punta anche su Maldini : L'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger è emerso come il favorito a subentrare come tecnico del Milan, mentre l'attuale coach dell'Arsenal Unai Emery sta disperatamente cercando rinforzi per la prossima stagione. Arsene Wenger appare come uno dei favoriti per sostituire Gennaro Gattuso come allenatore del Milan. E il francese potrebbe avere un vantaggio rispetto agli altri avversari, visto che in in precedenza ha lavorato con l'amministratore ...

Milan - comincia a delinearsi il nuovo organigramma : Gazidis aspetta Maldini e intanto sceglie la sua… spalla : L’amministratore delegato del Milan attende di sapere la risposta di Maldini alla propria proposta, ma intanto ‘promuove’ il capo scout Moncada Definiti gli addii di Leonardo e Gattuso, che hanno salutato ufficialmente ieri il Milan, l’ad Gazidis lavora in queste ore per definire il nuovo board rossonero. Maldini – Spada/LaPresse Si attende nei prossimi giorni la risposta di Paolo Maldini, a cui l’ex ...

Calcio : Milan. Gazidis vorrei Maldini rimanga - poi scelta allenatore : Calcio, il nuovo Milan vuole ripartire da Paolo Maldini. Ivan Gazidis, amministratore delegato dei rossoneri, illustra i piani della società.

Ultime ore calde in casa Milan : il punto di Gazidis sul futuro di Maldini e sul nuovo allenatore : Stagione che può essere considerata deludente per il Milan, adesso inizia un nuovo progetto dopo l’addio con l’allenatore Gennaro Gattuso. Rottura anche con Leonardo, non con Paolo Maldini, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha spiegato la situazione in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”: “Leonardo ha deciso di lasciare e vivere nuove sfide. Avra’ sempre il mio grazie per ...

Gazidis alla Gazzetta : “Maldini? Lui è il Milan - lo vorrei come dt. Sempre grati a Leo e Gattuso” : L’amministratore delegato Ivan Gazidis ha concesso, per la prima volta da quando è arrivato al Milan, una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il massimo dirigente rossonero ha parlato degli addii di Leonardo e Gattuso e del ruolo che vorrebbe far ricoprire a Paolo Maldini. Ad inizio intervista, Gazidis ha parlato della nuova proprietà, che ha letteralmente salvato il Milan dalla bancarotta: “Sono arrivato a dicembre e ho ...