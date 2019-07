Milan – Completato il nuovo staff tecnico | l’ex rossonero Bonera al fianco di Giampaolo

sportfair

(Di martedì 9 luglio 2019) E’ al completo ildelaldiper la stagione 2019/20 C’è anche un exaldiper la stagione 2019/20. Ilha ufficializzato oggi la composizione del, nel quale spicca anche il nome di Daniele, ex difensore del. L’ex calciatore torna dunque in, nei panni di collaboratore di. Questi gli altri componenti lo: Francesco Conti, Allenatore in Seconda; Samuele Melotto, Preparatore Atletico; Stefano Rapetti, Preparatore Atletico; Salvatore Foti, Collaboratore; Fabio Micarelli, Collaboratore; Luigi Turci, Preparatore Portieri; Emiliano Betti, Collaboratore Preparatore Portieri.L'articoloil: l’exaldiSPORTFAIR.

