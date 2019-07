Migranti | M5s prende posizione contro le Ong | Anticipare la confisca delle

**Migranti : emendamento M5S a Sicurezza bis per confisca navi a prima violazione* : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – I 5 Stelle hanno presentato un emendamento al dl Sicurezza bis per anticipare la confisca delle navi alla prima violazione e non più in caso di reiterazione e per dare alle forze armate e di polizia i natanti confiscati. L'articolo **Migranti: emendamento M5S a Sicurezza bis per confisca navi a prima violazione* sembra essere il primo su CalcioWeb.

Matteo Salvini "affacciato sulla finestra elettorale". Sondaggi e Migranti - il retroscena sul gioco sporco M5s : La vita del governo si deciderà tutto sul Decreto sicurezza bis. Ancora una volta, dunque, saranno i migranti e la politica del Viminale a dividere o unire Lega e M5s. I grillini, per timore di una fronda interna in Parlamento, secondo la Stampa faranno slittare l'approdo in aula del testo, previsto

Migranti - Di Stefano (M5s) a Salvini : «Ti credi Maradona - ma sei Higuain fuori forma» : Ormai tra M5S e Lega, sul caso navi e Migranti, siamo alle offese personali. I grillini danno del bollito "come Higuain" (il centravanti che potrebbe passare alla Roma) a Salvini in pieno...

L'attacco frontale del M5s all'alleato Salvini sulla vicenda Migranti : "Nel tentativo di nascondere l'evidenza, ieri qualcuno è arrivato ad attaccare direttamente i propri colleghi di governo inciampando, nuovamente, in una gaffe dietro l'altra". Lo scrive il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5s), sulla sua pagina Facebook, commentando le ultime notizie sui migranti. Scrive Di Stefano: "Si è chiesto l'intervento della Marina in acque italiane, ma è la Guardia di Finanza a svolgere le ...

Contratto di Governo Lega-M5S : attuazione al 17% - «efficienza» sui Migranti : Da un punto di vista puramente numerico i quasi 400 giorni di Governo giallo-verde si chiudono con un pareggio: su 256 impegni sottoscritti nel programma siglato tra M5S e...

Migranti - Fedriga rilancia il muro al confine sloveno : è scontro con il M5s : Un muro al confine est con la Slovenia. È l’idea del governatore del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga (Lega), intervistato dal Fatto Quotidiano: «Certo che se l’Europa non tutela i...

Migranti - Fedriga prepara il muro Il M5S : "Una co.....ata pazzesca" : “Una barriera anti-Migranti a Est di 243. È un’ipotesi che si sta valutando col Viminale”. Lungo il confine fra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Sembra quasi una riedizione dell’ex Cortina di Ferro e invece è il progetto del governatore leghista Segui su affaritaliani.it

Sea Watch - De Falco (ex M5s) : “Non sono Migranti - ma naufraghi” Mantero (M5s) : “Bisogna farli sbarcare” : “Quello che dobbiamo dire agli italiani è questo: mentre la Sea Watch è tenuta al largo da giorni e giorni con a bordi naufraghi, i migranti continuano a entrare sul territorio nazionale a decine e decine. E Salvini quanti rimpatri ha fatto?”. Csoì il senatore Gregorio De Falco sottolinea la sua contrarietà alle ultime affermazioni ed intenzioni espresse dal Ministro dell’Interno Salvini in marito alla nave Sea Watch. ...

La crudeltà contro i Migranti della Sea Watch e il M5s in Europa : La assurda e insensata violenza contro le persone in difficoltà a bordo della Sea Watch. Due sono le strade possibili per chi ha contrastato e ridicolizzato le candidature olimpiche italiane. La prima è il voltafaccia, la conversione, confidando nella memoria corta ma incappando nel micidiale arch

Migranti : Trizzino (M5S) - 'Crocifisso in mano? Salvini viola buon gusto e buon senso' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Questa volta Salvini in modo esplicito ha violato il buon gusto ma anche il buon senso. Presentarsi alla trasmissione 'dell’amico Giletti'’ con il rosario in mano ed ostentando il crocifisso, non solo fa notizia ma ci offende come cristiani e come elettori. Nessuno si

Sbarco Migranti in diretta tv - furia Salvini. Ancora scontro Lega-M5S : E' a L'Arena su La7, quando una telecamera che trasmette immagini in diretta mostra alcuni migranti, con giubbotto di salvataggio, che scendono in porto da un'imbarcazione della Capitaneria di porto. "Qualcuno l'ordine lo avra' dato. Questo qualcuno ne dovra' rispondere", si irrita il ministro dell'Interno. E quando gli vengono mostrante le immagini dei primi trasbordi dei 47 migranti, Salvini, letteralmente, s'infuria. "Se qualche ministro ha ...

Alessandro Murenu - espulso perché cattolico?/ Strana "etica" M5s su aborto e Migranti : Macchina del fango contro Alessandro Murenu, candidato sindaco del Movimento 5 stelle a Cagliari, espulso per le sue idee sull'aborto.

Elezioni europee - Castaldo (M5s) : “Attacchi Salvini su Migranti grave errore - chieda scusa a Conte” : Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente uscente del Parlamento europeo e candidato del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Centro, parla delle prossime Elezioni europee e delle divergenze tra i due alleati di governo, augurandosi si tratti solamente di "campagna elettorale". Castaldo si rivolge anche a Matteo Salvini, dopo le sue parole in tema di migranti sul presidente del Consiglio: "Spero abbia modo di ravvedersi e di chiedere scusa a ...

Migranti - Salvini contro tutti : «Nessuno può darmi ordini - neanche Conte. M5S la smetta con i no» : Salvini contro tutti. Il ministro dell'Interno, in diretta Facebook, sulla questione Migranti si è scagliato anche contro il premier Giuseppe Conte. «Nessun ministro e neanche...