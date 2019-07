Migranti | l’Europa moralista che chiude i bambini nelle gabbie

Non solo l’Italia - l’Europa intera se ne frega dei 42 Migranti della Sea Watch : Da due settimane la nave della ong Sea Watch si trova al largo di Lampedusa. A bordo ci sono 42 persone migranti, a cui viene negato lo sbarco sulle coste italiane a causa della politica dei porti chiusi. Qualche giorno fa, la capitana della nave e i migranti a bordo hanno invocato l’articolo 2 sul diritto alla vita e l’articolo 3 sul divieto di trattamenti inumani e degradanti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti ...

Papa Francesco : "L'Europa chiude i porti ai Migranti sulle navi ma li apre alle armi" : Le parole di Papa Francesco: "Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli, nell'Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambini".

Merkel : “Il mondo è cambiato - l’Europa deve riposizionarsi. Sui Migranti rifarei le stesse scelte” : «Molti sono preoccupati per l’Europa, e anch’io lo sono. Siamo alla vigilia di elezioni di grande importanza, elezioni speciali». A parlare, in un’intervista esclusiva per i giornali del Gruppo Europa (El Pais, Guardian, Gazeta Wyborcza, La Stampa, Süddeutsche Zeitung, Le Monde) che uscirà giovedì è la cancelliera Angela Merkel. A dieci giorni dal ...