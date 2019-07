Micol Olivieri mamma a tempo pieno | «La tv non mi manca | ma mai dire mai»

attualitavip.myblog

(Di martedì 9 luglio 2019), la 26enne attrice romana diventata famosa grazie a I Cesaroni, da qualchenon appare più in tv. Dopo essere stata protagonista di serie tv, film e reality (come Pechino Express), l’attrice oggi ha cambiato vita e si divide tra gli impegni familiari e quelli di imprenditrice col marchio di cosmetici Sos Beauty. Ancora molto giovane, infatti,ha sposato il suo Christian Massella, calciatore, da cui ha avuto due figli: Arya, che oggi ha quattro anni, e Samuel, di un anno e mezzo. In una intervista a Intimità, l’attrice ha parlato della sua situazione attuale, lontana dal piccolo schermo: «La televisione, in questo momento, non mi. Maimai, può darsi che arriverà il momento in cui cambierò idea, non posso certo escluderlo. In quel caso, si vedrà». Quando le viene chiesto se parteciperebbe ad un reality,risponde ...

