Mick Jagger ha trollato Trump durante un concerto in Massachussets

La figlia di Brian Jones : 'Senza mia padre - Mick Jagger farebbe il contabile' : La figlia di Brian Jones, musicista e storico fondatore dei Rolling Stones, è convinta che il padre non sia morte a seguito di un incidente, bensì che sia stato assassinato. Il caso della morte di Jones, il cui corpo senza vita venne trovato nella piscina della casa di Cotchford Farm, il 3 luglio di cinquant'anni fa, ha lasciato moltissimi dubbi e, in occasione dell'anniversario, la figlia ne approfitta anche per lanciare una stoccata a Mick ...

Mick Jagger torna sul palco con i Rolling Stones - il tour è ripartito da Chicago (video) : Mick Jagger torna sul palco con i Rolling Stones: il frontman della leggendaria band internazionale è ufficialmente tornato all'attività live esibendosi in concerto a Chicago, prima data della tournée dopo l'interruzione degli scorsi mesi. Lo stop al tour è stato necessario a causa dell'intervento chirurgico al quale Mick Jagger è stato sottoposto per la sostituzione di una valvola cardiaca. L'artista ha osservato un periodo di riposo e di ...

Mick Jagger dopo l'intervento al cuore torna scatenato sul palco - : Riccardo Palleschi Appena due mesi fa il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger, era stato operato al cuore. Ora è tornato sul palco a Chicago più scatenato che mai Si è trattato di una sostituzione di una valvola cardiaca, un intervento al cuore non proprio leggero. Mick Jagger, però, è tornato a cantare scatenato con non mai sul palco di Chicago per il tour "No Filter Tour". La band dei Rolling Stones si è esibita dopo diverse ...

Mick Jagger - il cantante dei Rolling Stones è scatenato sul palco dopo l’operazione al cuore : l’esibizione è travolgente : Due mesi fa l’operazione al cuore per la sostituzione di una valvola cardiaca. Ma ora Mick Jagger è tornato sul palco ed è più in forma che mai: i Rolling Stones si sono esibiti a Chicago per il “No Filter Tour”, dopo che le date erano state sospese per i problemi di salute del cantante. Come mostra il video, Jagger, 75 anni, salta e balla mentre invita il pubblico ad accompagnarlo in Tumbling Dice. Video Facebook/Tom ...

Mick Jagger è tornato sul palco : a Chicago con i Rolling Stones : Mick Jagger torna in pista con i Rolling Stones dopo l'assenza per un'operazione al cuore. La band ha ripreso il tour da Chicago in Illinois dopo averlo sospeso lo scorso aprile a causa dei problemi di salute del suo frontman. Jagger, 75 anni, fu sottoposto ad un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca. Tuttavia a poco piu' di un mese dall'operazione, il cantante ha condiviso un video mentre balla scatenato durante la ...

Mick Jagger torna sul palco : è ripartito il ‘No Filter Tour’ dei Rolling Stones : Buona la prima, sarebbe il caso di dire, in occasione del primo concerto del No Filter Tour dei Rolling Stones: la band inglese, costretta a posticipare le date del tour a causa dei problemi di salute di Mick Jagger, ha dato il via alla sua tournée con il concerto di Chicago. Il cantante, dopo l'operazione subita al cuore, è apparso in gran forma, come testimoniavano anche le foto nelle settimane successive all'intervento. Il ritorno di Mick ...

Torno in tour - mi sento molto bene! Mick Jagger dopo l'intervento al cuore : Il cantante dei Rolling Stones ha concesso la sua prima intervista post-operazione, in cui annuncia il riTorno sui palcoscenici a partire dal 21 giugno. Mick Jagger è una forza della natura. Il cantante, 74 anni (e non sentirli), si è ripreso in grande stile dal delicato intervento al cuore al quale è stato sottoposto lo scorso aprile. Non solo: il frontman dei Rolling Stones ha concesso la sua prima intervista post-operazione ...

Mick Jagger conferma il tour dei Rolling Stones in partenza da Chicago : “Mi sento bene” : Mick Jagger conferma il tour dei Rolling Stones al via a fine giugno da Chicago. La prima tappa della tournée mondiale del gruppo è in programma per il 21 giugno ed è assolutamente confermata. Non c'è dubbio ormai che il frontman della band leggendaria Rolling Stones sia tornato in forma dopo l'intervento al cuore, pronto a riprendersi il posto sui palchi di tutto il mondo. Negli scorsi mesi, il gruppo era stato costretto a posticipare i ...

Rolling Stones : negli anni '70 Mick Jagger voleva cacciare Keith Richards dalla band : Se i Rolling Stones sono stati una delle rock band più longeve di tutti i tempi, non sempre all'interno del gruppo i rapporti sono stati ottimali, specie tra i due leader, il chitarrista Keith Richards ed il cantante Mick Jagger, che, negli anni Settanta hanno avuto non pochi problemi da affrontare. Ed è proprio in questo periodo infatti che Jagger per poco non cacciò dalla band Richards. I problemi di tossicodipendenza Come riporta in un ...

ALL TOGETHER NOW - TERZA PUNTATA/ Hunziker e Giovanni 'Mick Jagger' Vernia! : All TOGETHER Now, diretta TERZA PUNTATA 30 maggio: ospiti della serata il comico Giovanni Vernia e il musicista Paolo Jannacci.

E' un leone! Mick Jagger scatenato a poche settimane dall'intervento al cuore : A poche settimane da un delicato intervento al cuore, Mick Jagger posta un video in cui balla e si scatena ed appare in perfetta forma. La star 76enne poche settimane dopo un delicato intervento al cuore Mick Jagger si mostra in perfetta forma e con l'energia di un leone. A inizio aprile la notizia di un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca aveva fatto preoccupare i fan e aveva causato lo slittamento di molte date ...

Mick Jagger scatenato in palestra - a 75 anni si dimena come un ragazzino. Il video è virale : Dopo l’intervento al cuore nel mese di aprile, il leader dei Rolling Stones Mick Jagger torna in con un video postato sulla sua pagina facebook. Scatenatissimo in barba a chi lo dava per spacciato. A 75 anni sembra avere un’energia e un’agilità da ventenne L'articolo Mick Jagger scatenato in palestra, a 75 anni si dimena come un ragazzino. Il video è virale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mick Jagger balla - il frontman dei Rolling Stones in splendida forma a un mese dall'operazione al cuore : Poco più di un mese fa, Mick Jagger aveva spaventato tutti i suoi fan: il frontman dei Rolling Stones, infatti, aveva dovuto essere operato d'urgenza con un intervento chirurgico al cuore,...