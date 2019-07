Meteo | domani pesante maltempo | perturbazione attraversera' quasi tutta Italia

Maltempo Napoli - domani chiusi i parchi cittadini per allerta Meteo : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico localizzato di tipo Giallo valido dalle 10 alle 18 di domani mercoledì 10 luglio anche sulla zona di Napoli. I parchi pubblici cittadini resteranno quindi chiusi nella giornata di domani vista la previsione di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità e si ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo da nord a sud e brusco calo termico : Nella giornata di domani una perturbazione accompagnata da aria decisamente più fresca attraverserà l'Italia apportando un peggioramento anche al centro-sud. Previsti piogge e temporali anche di...

Allerta Meteo Campania : domani temporali e rischio idrogeologico : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico localizzato di tipo Giallo valevole dalle 10 alle 18 di domani sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio). Le elaborazioni effettuate dal Centro Funzionale ...

Meteo - cambia tutto : da domani stop al caldo - arrivano temporali e nubifragi : Meteo, cambia tutto. Gran parte dell'Italia si prepara a vivere una settimana rivoluzionaria, all'insegna di un radicale cambiamento del tempo con l'arrivo di temporali, grandine,...

Meteo Emilia-Romagna : domani allerta per temporali : “Nella giornata di martedì 9 luglio un vortice ciclonico in transito nel Mediterraneo determinerà condizioni di instabilità che favoriranno lo sviluppo di fenomeni convettivi sul territorio regionale, in particolare nelle ore serali nelle zone di pianura prossima al Po“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta Meteo per temporali valida “dalle 00:00 del 9 luglio 2019 fino alle 00:00 ...

Meteo - caldo e afa record in Sardegna : ieri sfiorati i +42°C - ma da domani cambia tutto : Nonostante oggi la Sardegna sia ancora preda del caldo e dell’afa, da domani la situazione Meteo dovrebbe cambiare. ieri la colonnina di mercurio ha toccato i +41.5°C a Decimomannu, Villa San Pietro, Muravera (Sud Sardegna) e +40°C a Cagliari, Siliqua e tanti altri centri, ma ora si prospetta una settimana con temperature nella media stagionale. “Anche oggi avremo temperature molto alte, soprattutto nel basso Campidano e nel ...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' al centro-nord - caldo intenso al Sud : Nella giornata di domani avremo ancora la presenza di piogge e temporali sulle regioni settentrionali, in particolar modo sui settori di Nord-Est. L'instabilità coinvolgerà maggiormente anche il...

Allerta Meteo della Protezione Civile per forti temporali domani - ecco le zone colpite : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo in vista di piogge e temporali di forte intensità previsti fra le prossime ore e soprattutto la giornata di domani sulle regioni settentrionali. I...

Meteo : Lombardia - domani temporali sparsi - temperature in calo : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Nel fine settimana la discesa verso l'Europa centrale di un'area depressionaria centrata sulla Scandinavia determina un aumento dell'instabilità sulla Lombardia. Nel corso della giornata di domenica condizioni di cielo prevalentemente soleggiato, ma con possibilità di fe

Previsioni Meteo Piemonte : domani prevalenza di bel tempo - rischio afa a Torino con massime di +35°C : A Torino domani, sabato 6 luglio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sara’ di +35°C, la minima di +22°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte Meteo previste: afa. Piemonte: giornata in ...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' su zone interne e rilievi da Nord a Sud : Nella giornata di domani avremo tempo in prevalenza stabile sulla penisola, ma con instabilità pomeridiana lungo i rilievi, sia sulle Alpi che sugli Appennini. I fenomeni tenderanno a estendersi...

Allerta Meteo della Protezione Civile per forti temporali al Nord domani 3 Luglio : Il transito di aria più fresca in quota sul Nord Italia determinerà nella giornata di domani una marcata instabilità atmosferica con temporali anche di forte intensità sulle regioni...

Meteo : domani gran caldo al sud - occhio ai temporali al nord! : L'anticiclone sub-tropicale inizia a vacillare dopo tanti giorni di persistenza a tratti opprimente specie per il nord Italia. Già oggi, nonostante il gran caldo e la tanta afa, abbiamo assistito ai...

Meteo Protezione Civile domani : aumenta l'instabilita' al Nord con temporali : Nella giornata di domani l'instabilità atmosferica tenderà ad aumentare sul Nord Italia, interessando maggiormente anche le zone pianeggianti, specialmente fra pomeriggio-sera.' Al Centro-Sud...