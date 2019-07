Mercedes – Classe B presenta la nuova Sport Extra | tecnologica di serie GALLERY

Mercedes-Benz presenta il nuovo GLS Classe S in versione SUV : Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda: più spazioso, più comfortevole e...

Più elengate - spazioso e comodo : il nuovo Mercedes-Benz GLS - Classe S in versione SUV [GALLERY] : Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda: più comfort, più spazio e più eleganza Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda, offrendo di più in tutti i sensi: più spazio, più comfort e più eleganza. La sua presenza imponente si deve innanzitutto alle dimensioni notevoli, che sono ulteriormente aumentate (lunghezza +77 mm, larghezza +22 mm). Il ...

Motori – Mercedes Classe G : 40 anni e non sentirli! [GALLERY] : Mercedes-Benz Classe G il fuoristrada più iconico di sempre, cambia, si evolve e si migliora ma resta sempre ancorato alle tradizionali caratteristiche Da 40 anni, Mercedes-Benz Classe G è il modello di riferimento del segmento dei fuoristrada, che da 20 anni in versione AMG offre anche una buona dose di performance in più. È di gran lunga la più longeva serie di vetture costruite nella storia della Mercedes-Benz e ...

Mercedes Classe G - La Stronger Than Time Edition celebra i 40 anni della off-road : La Mercedes-Benz celebra i 40 anni di storia della Classe G e 20 anni dall'uscita della prima variante AMG della fuoristrada tedesca presentando una serie speciale denominata Stronger Than Time Edition. La sigla non è casuale, perché fa riferimento all'immagine iconica della Classe G, passata da poco alla seconda generazione dopo infine evoluzioni del progetto originale. La G 400 d e la G 500. La Classe G Stronger Than Time Edition è ...

Mercedes-Benz - Sulla discesa dello Schöckl con la Classe G - VIDEO : Una faccia, una razza. Non è bello sentirselo dire quando capita, perché sottintende spesso unaccezione non proprio positiva. Ma nel campo automobilistico questo detto può trasformarsi in un valore aggiunto. Vedi una Mercedes Classe G, per esempio, e lassoci a un cubo. Ed è così da 40 anni. Sono poche le auto che possono vantare una simile identità, forte e inalterata nel tempo. Quando si va ai saloni fa quasi sorridere vedere svettare quegli ...