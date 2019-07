Mercato NBA – Retroscena Kawhi Leonard | Paul George era il ‘piano C’ | contattati prima

Mercato NBA – Jerami Grant ceduto dai Thunder ai Nuggets : ecco i dettagli della trade : Gli Oklahoma City Thunder si liberano di Jerami Grant: l’ala ceduta ai Denver Nuggets in cambio della prima scelta al Draft NBA 2020. OKC risparmia 39 milioni fra stipendi e luxy tax Dopo l’addio di Paul George, tanto inaspettato quanto doloroso, gli Oklahoma City Thunder hanno deciso di puntare a rifondare la squadra. Fatta una vera e propria scorpacciata di scelte future al Draft, OKC ha ceduto Jerami Grant ai Denver Nuggets ...

Mercato NBA – Rockets su Russell Westbrook anche senza sacrificare Chris Paul : ecco l’offerta ad OKC : Gli Houston Rockets vorrebbero portare Russell Westbrook in Texas: l’offerta ad OKC potrebbe non comprendere il nome di Chris Paul Dopo l’addio di Paul George, arrivato in maniera abbastanza inaspettata, gli Oklahoma City Thunder si ritrovano a dover prendere una decisione importante sul futuro di Russell Westbrook. Il roster attuale non consente ai Thunder di sperare in qualcosa di più di un posto nei Playoff che, ad oggi, appare anche ...

Mercato NBA – Accordo trovato : Delon Wright ai Dallas Mavericks - i dettagli : Delon Wright saluta Memphis per iniziare una nuova avventura con i Dallas Mavericks, i dettagli Wojnarowski continua a regalare perle di Mercato sul suo profilo Twitter. Scambi, acquisti e importanti addii dal mondo dell’NBA. Nella serata di ieri è arrivata anche l’indiscrezione dell’Accordo trovato tra i Dallas Mavericks ed i Memphis, per Delon Wright, in cambio di due future seconde scelte. Il cestista firmerà un ...

Mercato NBA – Kemba Walker ai Celtics : l’annuncio ufficiale della squadra di Boston : Kemba Walker saluta gli Hornets: arriva l’annuncio ufficiale dei Boston Celtics Continuano i colpi di Mercato a tenere vivi e gli appassionati di NBA in attesa della nuova stagione. Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Iguodala agli Warriors, arriva la comunicazione ufficiale dei Celtics, che hanno ingaggiato Kemba Walker: “Kemba ha giocato al livello dei migliori della lega per tanti anni. Con le sue doti e la sua ...

Mercato NBA – Adesso è ufficiale - gli Warriors salutano Iguodala : ritirata la maglia n° 9 : Iguodala saluta i Golden State Warriors: ufficializzata la trade che lo spedisce a Memphis L’addio di Iguodala agli Warriors era nell’aria da tempo ormai, ma solo nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità di Golden State, che saluta il cestista statunitense, annunciato la trade che lo manda a Memphis, insieme ad una prima scelta futura, in cambio di Washburn. Non è però finita qua: Memphis è infatti intenzionata a ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard sceglie i Clippers - il coach dei Raptors svela : “vi dico cosa mi ha scritto” : coach Nurse ha sottolineato di non poter incolpare Leonard per aver scelto di andare ai Clippers, svelando anche il contenuto di un sms Kawhi Leonard ha scelto i Clippers, salutando dunque i Raptors dopo averli condotti al titolo NBA. Una decisione che ha spiazzato l’intera Lega, sorpresa dall’ingaggio dell’MVP delle ultime Finals da parte della franchigia di Los Angeles. credits instagram @champagnepapi Sulla questione ...

Mercato NBA – C’è l’accordo tra San Antonio e Marcus Morris - biennale da 20 milioni per l’ex Celtics : Il giocatore ha rifiutato di accordarsi con i Lakers, preferendo accettare la proposta di San Antonio, che cede a sua volta Bertans a Washington Niente Lakers per Marcus Morris, che ha scelto di accordarsi con San Antonio per vivere una stagione da protagonista, piuttosto che far da rincalzo a Los Angeles. LaPresse/PA L’ex Celtics ha firmato un contratto biennale da 20 milioni di dollari, con player option a disposizione per la ...

Mercato NBA – Zubac-Clippers : il rinnovo è vicino - i dettagli : Zubac sempre più vicino al rinnovo con i Los Angeles Clippers: il croato pronto alla firma di un quadriennale Dopo il colpaccio Leonard, i Clippers continuano a lavorare sodo per la prossima stagione di NBA. Arriva in serata la notizia di un importante accordo: secondo quanto riportato da Wojnarowsi di ESPN, sembra che Zubac sia sempre più vicino al rinnovo con la squadra di Los Angeles. Zubac, che era un restricted free agent, nei ...

Mercato NBA – Ancora un colpaccio per i Lakers - dopo l’ingaggio di Cousins arriva la conferma di Rondo : Rondo rifirma con i Lakers: il cestista NBA rimane in gialloviola e ritrova Davis e Cousins Lakers senza sosta: arrivano una dietro l’altra le notizie di Mercato NBA che riguardano la strada di Los Angeles. dopo il no di Leonard e i tanti colpi di Mercato, i gialloviola sembrano aver trovato l’accordo per un contratto biennale con Rajon Rondo. Secondo Woknarowski, il contratto di Rondo sarebbe al minimo salariale. Il cestista ...

Mercato NBA – I Lakers si danno da fare : sfumato Leonard - arriva la firma di Cousins : Ancora un colpaccio per i Lakers: DeMarcus Cousins approda a Los Angeles I Lakers si danno da fare: dopo essersi fatta scappare Kawhi Leonard, che ha firmato con i Clippers, la squadra di Los Angeles non si è abbattuta, tirando fuori importantissimi assi nella manica. Dopo le firme di Danny Green, Caldwell-Pope, JaVale McGee e Quinn Cook, ai Lakers arriva anche DeMarcus Cousins: secondo le indiscrezioni di Wojnarowski, l’ex centro di ...

Mercato NBA – I Lakers non si fermano : dagli Warriors arriva Quinn Cook : Quinn Cook saluta Golden State per una nuova avventura ai Lakers: i dettagli Dopo la firma di Kawhi Leonard con i Clippers il Mercato NBA non ha terminato di regalare importanti colpi. A muoversi sono i Lakers, che dopo essersi fatti scappare l’MVP delle Finals hanno deciso di portare in gialloviola Quinn Cook. Il cestista, secondo Haynes, avrebbe trovato l’accordo con la squadra di Los Angeles per un biennale da 6 milioni di ...

Mercato NBA – Anche Westbrook via dai Thunder? OKC pensa al rebuilding totale : Dopo l’addio di Paul George, Anche Russell Westbrook sta pensando di dire addio ai Thunder: a quel punto OKC premerebbe il pulsante del rebuilding totale La firma di Kawhi Leonard con i Los Angeles Clippers ha dato il via ad un vero e proprio effetto domino. Diversi gli accordi firmati nelle ultime ore, fra i quali il più importante è quello di Paul George che ha raggiunto l’MVP delle Finals ai Clippers. OKC ha ottenuto nella trade Danilo ...

Mercato NBA – Lakers - Kawhi Leonard stava per firmare : il retroscena su Paul George è clamoroso : I Lakers vedono sfumare sul più bello l’arrivo di Kawhi Leonard: l’ex Raptors firma con i Clippers e si porta dietro Paul George dopo diverse settimane di contatti ‘segreti’ fra i due Dopo ben 6 giorni dall’inizio della free agency, Kawhi Leonard ha sciolto le sue ultime riserve: l’MVP delle Finals è un nuovo giocatore dei Los Angeles Clippers. Dopo il titolo vinto a Toronto, la sua prossima destinazione sembrana L.A., ma sponda Lakers. I ...

Mercato NBA – JaVale McGee torna ai Lakers : cifre e dettagli del contratto : JaVale McGee firma con i Los Angeles Lakers: l’ex Golden State Warriors resta ad LA con un biennale da 8.2 milioni di dollari Dopo la firma di Kawhi Leonard con i Los Angeles Clippers, tutti gli altri giocatori stanno decidendo, uno dopo l’altro, in quale squadra accasarsi. I Lakers, probabilmente la franchigia più delusa dal mancato arrivo del neo MVP delle Finals 2019, hanno messo a segno già i primi 3 colpi. Sono arrivati ...