Martedi 9 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Guida Tv Martedì 9 luglio - The Resident su Rai 1 - Chicago Fire su Italia 1 e Cobra 11 su Rai 2 : Programmi Tv di Martedì 9 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 The Resident 1×07-08 1a Tv Free (leggi qui le anticipazioni)Rai 2 ore 21:20 Squadra Speciale Cobra 11 1a Tv (qui le anticipazioni)Rai 3 ore 21:15 Tutta colpa del vulcanoCanale 5 ore 21:30 Rosy Abate 1×03 (replica)Rete 4 ore 21:30 FreedomItalia 1 ore 21:20 Chicago Fire 6×01-02-03 1a Tv Free (qui le anticipazioni)La7 ore 20:35 In OndaTv8 ore 21:25 ...

The Resident - gli episodi in onda martedì 9 luglio su Rai 1 : The Resident, gli episodi in onda martedì martedì 9 luglio su Rai 1. Anticipazioni e Trame episodi 7 e 8Il cammino verso il finale della prima stagione di The Resident continua stasera, martedì 9 luglio su Rai 1. Questa sera però, a differenza dei passati appuntamenti, andranno in onda solo due episodi, visto che dalla scorsa settimana è iniziato il programma di Paola Perego – Non Disturbare – in seconda serata.La serie non ha ...

Chicago Fire 6 - gli episodi in onda martedì 9 luglio su Italia 1 : Chicago Fire 6, anticipazioni episodi 1, 2 e 3 in onda martedì 9 luglio su Italia 1.Chicago Fire è l’ultima serie dell’universo ambientato a Chigaco di Dick Wolf, a debuttare nella prima serata di Italia 1. Dopo Chicago P.D e Chicago Med, Chicago Fire debutterà con la sesta stagione inedita in chiaro. L’appuntamento è per, martedì 8 luglio su Italia 1 alle 21:20 con i primi tre episodi della sesta stagione che è già stata trasmessa ...

Squadra Speciale Cobra 11 - gli episodi in onda martedì 9 luglio Rai 2 : Squadra Speciale Cobra 11, anticipazioni degli episodi 11 e 12 in onda martedì 9 luglio su Rai 2.martedì 9 luglio torna l’appuntamento con Squadra Speciale Cobra 11 che si è interrotto l’estate scorsa. Ogni martedì andranno in onda due episodi della ventiduesima stagione fino al 6 agosto. Dal 13 agosto poi partirà la ventitreesima stagione che andrà in onda fino al 10 settembre (date che possono variare).Il primo episodio in onda ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 9 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5292 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 9 luglio 2019: Per uscire dall’orbita di Assunta (Daria D’Antonio), Vittorio (Amato D’Auria) chiede ad Alex (Maria Maurigi) di partire. In realtà lui continua a pensare ad Anita (Ludovica Bizzaglia)… Sicuri che con l’intermediario di Londra sia andato tutto nel migliore dei modi, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) non sanno ...

Meteo - le previsioni di martedì 9 luglio : Meteo, le previsioni di martedì 9 luglio Temperature in calo di 8-10 gradi a causa di un’ondata temporalesca su Nord, Centro e versante adriatico del Sud. Fenomeni anche forti tra Piemonte e Lombardia, sparsi tra Emilia Romagna, Toscana e Lazio Parole chiave: ...

Maltempo - pesantissima allerta meteo della protezione civile per Martedì 9 Luglio : MAPPE e BOLLETTINI : allerta meteo – Una vasta perturbazione presente su gran parte dell’Europa centro-orientale favorirà domani sulle regioni settentrionali dell’Italia una nuova fase di Maltempo, con temporali anche di forte intensità. A seguire, dalla serata di domani, e in particolare nella giornata di mercoledì, un nuovo impulso perturbato, proveniente dal Mediterraneo occidentale, determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle regioni ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 9 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1992 de Il SEGRETO di martedì 9 luglio 2019: Tutti sono estremamente in ansia per Prudencio e Mauricio, freddamente, dice che bisogna essere preparati al fatto che il ragazzo possa morire da un momento all’altro… Dolores assilla tutti elogiando la sua nipotina… Isaac dona ad Antolina un barattolo di caramelle alla violetta. Tiburcio fa lo stesso con Elsa, a mo’ di ringraziamento per il suo lavoro da ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di martedì 9 luglio 2019 : anticipazioni ventunesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda martedì 9 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Il piccolo Bulut viene finalmente trovato da Nazli e Ferit nella casa dei suoi defunti genitori. Poco dopo, insieme alla polizia, giungono Demet e Hakan, ed il bimbo se ne va con loro. È arrivato il primo giorno di lavoro alla Pusula Holding per Demet e Hakan, ma c’è molto nervosismo… Nazli prende ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 9 e mercoledì 10 luglio 2019 : anticipazioni puntata 762 di Una VITA di martedì 9 e mercoledì 10 luglio 2019: La contadina fa comprendere a Diego che il cordone ombelicale di Blanca era già stato reciso, quindi qualcun altro doveva per forza di cose essere stato presente… Ursula appare molto orgogliosa di Blanca dopo la sua confessione di fronte a tutti… La narrazione chiarisce che Cristina Novoa è sotto ricatto di Ursula… Da non perdere: diventa fan della ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 9 luglio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 9 luglio 2019: Steffy e Hope parlano rispettivamente con Ridge e Brooke, sperando che le rivalità in azienda non causino problemi nella coppia. Durante una prova abiti per la Intimates, Sally rivela a Steffy di aver realizzato alcuni bozzetti nel tempo libero ed è piacevolmente sorpresa quando Steffy promette che li guarderà. Senza i fondi aggiuntivi, Hope deve intanto annullare alcuni progetti di ...

L'oroscopo di domani martedì 9 luglio - Astrologia 1ª metà zodiaco : Leone a cinque stelle : L'oroscopo di domani 9 luglio 2019 mette sotto torchio il cielo astrale del prossimo martedì, cercando appigli sicuri su cui poggiare queste nuove previsioni. Sotto analisi dalla nostra precisa ed affidabile (si spera) 'lente astrale' i primi sei segni dello zodiaco identificati, per coloro che non lo sapessero, in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. L'Astrologia attuale risulta essere applicata al secondo giorno della corrente ...

L'oroscopo del giorno 9 luglio previsioni 2ª sestina : martedì Pesci 'top' - Acquario 'flop' : L'oroscopo del giorno 9 luglio 2019 è pronto a dare info dettagliate su come potrebbe evolvere la situazione astrale del prossimo martedì. Come di consueto, in questa sede andremo ad analizzare esclusivamente i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, valutati nei comparti attinenti all'amore e al lavoro. La sfida che ci attende prossimamente è quella riguardante la seconda giornata della corrente settimana che inizia domani: ...

Ascolti tv - dati auditel martedì 2 luglio vince The Resident : Ascolti tv, prime time Il secondo appuntamento con The Resident ha rappresentato una conferma per il medical drama americano con l’attore Matt Czuchry nei panni del complesso Conrad Hawkins perché ha ottenuto 2.281.000 spettatori e il 13.4% di share ottenendo il miglior risultato sul fronte degli Ascolti serali. Al secondo posto, su Canale 5, la replica di Rosy Abate – La Serie con 1.856.000 spettatori e il 10.1% di share. Terzo ...