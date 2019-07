Marca | “Il Napoli vuole James Giuntoli a Madrid per trattare con il Real”

ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2019) Ancheconferma la svolta delche nelle ultime ore ha deciso di affondare perRodriguez. Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sono di un’accelerazione degli azzurri per il colombiano voluto da Ancelotti che ieri in conferenza stampa non ha negato l’apprezzamento per il suo pupillo.è volato a, conferma, per trovare un accordo con il Realche continua a chiedere la cessione definitiva, mentre De Laurentiis parla di prestito con obbligo di riscatto. Le parti non si spostano, ma dopo il tentativo dell’Atletico, è arrivato il tempo di chiudere e in fretta, si parla delle prossime 48 ore come fondamentali per mettere un punto sulla trattativa. L'articolo: “Ilpercon il Real” ilsta.

zaiapresidente : ?? 25 interminabili minuti. Ma grazie alla bravura, professionalità, lavoro di squadra e sangue freddo, il cardiolog… - tuttosport : Marca: '#Juve, si complica l'affare #DeLigt. Il #Barcellona resta vigile' ?? - mov_arturo : @ConteZero76 @Vecchia_Dentro_ Oltre al probabile calore, anche se a 4 mesi è abbastanza precoce, potrebbe essere un… -