Mandla Maseko è morto | era il primo astronauta africano destinato a volare nello spazio

(Di martedì 9 luglio 2019) Dovevaoltre l’atmosfera. Doveva essere ila farlo, ma la sua missione rimarrà solo un sogno stroncato da un incidente stradale.sabato sera in sella alla sua moto, era un giovane cresciuto in una delle township dell’apartheid sudallo. A riportare la notizia è la CNN.Il giovane, soprannominato “Spaceboy” dopo aver superato difficili selezioni per diventare, è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua moto. La sua avventurà iniziò nel 2013, quando la società Ax Apollo Space Academy avviò un concorso mondiale per selezionare 23 astronauti tra comuni cittadini.La prima fase della selezione prevedeva l’invio di un’immagine “in volo”:decise di farsi immortalare mentre saltava ...

