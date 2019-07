Manchester City | nuova partnership con DAZN

La proprietà del Manchester City punta un club thailandese : Il City Football Group (CFG), gruppo proprietario del Manchester City, sarebbe interessato ad acquisire il club calcistico thailandese Muangthong United. Stando ai media locali, il CFG starebbe cercando di ampliare il suo portafoglio con un club della Thailandia e Ronnarit Suewaja, direttore sportivo del Muangthong, ha fatto capire che il suo club era l’obiettivo. Suewaja […] L'articolo La proprietà del Manchester City punta un club ...

City - il derby femminile di Manchester si giocherà all’Etihad : Novità storica in casa Manchester City. L’Etihad Stadium ospiterà per la prima volta il derby femminile di Manchester, valida per la FA Women’s Super League. Sabato 7 settembre, le squadre femminili di City e United si affronteranno per la prima volta nella massima serie calcistica femminile inglese. Lo scontro segna il primo derby femminile di […] L'articolo City, il derby femminile di Manchester si giocherà all’Etihad è stato ...

Calciomercato Juventus – Il Barcellona insidia il Manchester City per Cancelo : intanto si lavora ai bonus per De Ligt : Il Barcellona prova a soffiare Cancelo al Manchester City: la Juventus intanto prova a limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus per chiudere l’affare De Ligt Juventus sempre molto attiva sul mercato, non solo degli acquist. Messi da parte gli arrivi di Pellegrini, Rabiot e Buffon degli ultimi giorni, va sistemata anche qualche cessione. Il nome caldo è quello di Cancelo, richiesto dal Manchester City che cerca di abbassare i 60 milioni ...

Calciomercato - il punto sull’estero : il Manchester City prende Rodri - idea Atletico per il dopo Griezmann : Altra intensa giornata di Calciomercato. Tanti i colpi messi a segno nelle ultime ore anche all’estero. Il Manchester City ha pagato la clausola rescissoria di 70 milioni di euro all’Atletico Madrid per Rodrigo Hernandez, meglio noto come Rodri. La settimana prossima sarà decisiva per il passaggio di Griezmann al Barcellona. L’Atletico Madrid pensa già al sostituto. Il nome giusto sembra essere quello di Alexandre ...

Manchester City - la sorprendente ammissione di Guardiola : “ho bisogno di nemici e di gente che mi odia” : Il manager del Manchester City ha parlato degli obiettivi della prossima stagione, facendo un’ammissione alla Mourinho Una stagione piena di successi alle spalle, un’altra pronta a cominciare con tante aspettative e obiettivi da raggiungere. Pep Guardiola non ha mai avuto dubbi sul proprio futuro, le voci su un suo possibile approdo alla Juve non lo hanno scalfito, considerando la sua volontà di rimanere ai ...

Calciomercato Juventus - si complica la cessione di Cancelo : non convince la proposta del Manchester City : Il club bianconero non è soddisfatto dell’offerta presentata dal Manchester City, che vorrebbe inserire Danilo come contropartita nell’affare Cancelo Il mercato della Juventus resta alquanto frenetico in questi giorni, con le numerose importanti operazioni che Fabio Paratici continua a portare avanti per rinforzare la rosa di Sarri. Mentre si attendono novità su Rabiot e De Ligt, per il quale sono andati in scena i primi ...

Manchester City - Guardiola prepara l’assalto a Isco : lo spagnolo pronto a lasciare il Real Madrid : L’arrivo di Hazard ai blancos spinge Isco lontano da Madrid, per lui c’è il Manchester City di Guardiola Isco è sempre più lontano dal Real Madrid, il giocatore spagnolo infatti non resterà nel club di Florentino Perez, soprattutto dopo l’ingaggio di Eden Hazard. AFP/LaPresse Nonostante Zidane straveda per lui, lo spazio a disposizione lì davanti si è notevolmente ristretto, così il Manchester City si è fatto avanti per ...

Manchester City - Guardiola commenta il mercato del… Barcellona : “Griezmann e Neymar? Dico che…” : L’allenatore del Manchester City ha parlato del Barcellona e dei suoi possibili acquisti, senza però sbilanciarsi troppo Il mercato del Manchester City ma, soprattutto, quello del Barcellona. Pep Guardiola non si è tirato indietro, commentando quelli che potrebbero essere gli acquisti della società blaugrana a margine di un evento tenutosi proprio in Catalogna: “Griezmann e Neymar? Sono molto bravi e i buoni giocatori sono ...

Donnarumma alla Juventus e Szczesny al Manchester City. Rivoluzioni in porta : Il giornalista Luca Momblano, su Top Calcio 24, ha avanzato una previsione suggestiva che susciterebbe una vera e propria girandola di movimenti nel ruolo di portiere di alcune delle principali squadre europee. Donnarumma alla Juventus con Buffon secondo portiere. Szczesny al City Secondo il commentatore, se De Gea non dovesse rinnovare con il Manchester United, […] More

Manchester City - l’annuncio sorprendente di David Silva : “questa sarà la mia ultima stagione con i citizens” : Lo spagnolo ha annunciato che lascerà il Manchester City al termine della prossima stagione, dopo dieci lunghi anni Al termine della prossima stagione, David Silva chiuderà il suo lungo ciclo con la maglia del Manchester City. Il giocatore spagnolo lo ha annunciato con largo anticipo, dando dunque ai tifosi il tempo e il modo di metabolizzare il suo addio. LaPresse/PA Una storia d’amore che si concluderà dopo dieci anni, come ...

Calciomercato Juventus - Cancelo : il Manchester City non avrebbe ancora alzato l'offerta : Il Calciomercato della Juventus ha il suo tormentone anche per quanto riguarda le uscite. Cancelo da settimane viene accostato al Manchester City: l'accordo sarebbe vicinissimo ma i dettagli non sarebbero stati ancora definiti, e per questo motivo si tarderebbe a chiudere l'affare. La trattativa comunque sembra ben impostata e con ogni probabilità andrà in porto, ma al termine dell'ultimo incontro tenutosi pochi giorni fa a Londra non è ancora ...

Koulibaly-Manchester City - il club inglese chiarisce : “Non abbiamo presentato offerte per un motivo” : Koulibaly-Manchester City, il club inglese chiarisce: “Non abbiamo presentato offerte per un motivo”. Koulibaly-Manchester City, il club inglese chiarisce: “Non abbiamo presentato offerte per un motivo”. Si apre e si chiude velocemente l’ indiscrezione che annunciava una maxi offerta per il centrale azzurro, da parte dei Citizens. Il matrimonio tra Koulibaly e il Napoli, quindi, sembra destinato a proseguire, ...

«Non è un calciatore che rientra nei nostri piani» : la nota del Manchester City su Koulibaly : Koulibaly resta a Napoli felice di farlo come ha dichiarato. Il Corriere dello Sport riporta, come anticipato dal Manchester Evening, la dichiarazione che il Manchester City hanno provveduto a diffondere per spegnere le voci del mercato: «Non abbiamo presentato alcuna offerta e non è un calciatore che rientra nei nostri piani» Dopo la partita vinta dal Senegal contro la Tanzania per la Coppa d’Africa, il difensore azzurro ha parlato a ...

Per il Manchester Evening nessun interesse del City per Koulibaly : Secondo il Manchester Evening News, il Manchester City non ha mai avuto alcun interesse di mercato per Kalidou Koulibaly. Nonostante il club sia stato accostato fortemente al difensore del Napoli. L’obiettivo principale del club per il reparto difensivo, scrive il giornale, resta Harry Maguire, il cui costo si aggira intorno agli 80 milioni di sterline. Koulibaly è più costoso di Maguire e per il City “all’età di 28 anni il ...