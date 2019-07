Maltempo | “esplodono” violenti temporali dall’Emilia Romagna alla Puglia | “mai visto un

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Imperversa ilsu varie zone d’Italia, anche al Sud dove sono in atto i primi fenomeni estremi nonostante il caldo africano abbia raggiunto proprio oggi il suo picco massimo: eloquente quanto accaduto sulle Murge, in, dove tra Alberobello, Noci e Putignano si sono verificate violente grandinate e la temperatura è crollata in meno di un’ora da +35°C a +21°C! Sempre al Sud, altrihanno colpito il Molise e il Gargano, nellasettentrionale. Ma i fenomeni più intensi stanno colpendo il Centro/Nord e in modo particolare l’Emilia, dove sono caduti 26mm di pioggia a Faenza e la temperatura è crollata addirittura agli attuali +19°C di Parma e Reggio Emilia, esattamente venti gradi centigradi in meno dei picchi record di dieci giorni fa. Sulla costa di Ravenna s’è verificato anche un tornado (qui le foto). Impressionanti le immagini ...