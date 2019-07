Macron nuovo sponsor tecnico della Lega Nazionale Dilettanti

Parlamento Ue - Ciolos nuovo capogruppo di Renew Europe. Il “ Macron rumeno” a sostegno della “famiglia tradizionale” : Renew Europe, la nuova formazione liberale al Parlamento Ue nata dalla fusione di Alde e En Marche, ha eletto il suo nuovo capogruppo nella plenaria di Strasburgo. Si tratta dell’ex primo ministro rumeno ed ex commissario europeo per l’agricoltura, Dacian Ciolo?. “Congratulazioni al nostro nuovo leader”, ha annunciato il gruppo su Twitter, anche se all’interno della formazione sarebbero più di uno i membri perplessi ...

Il partito di Macron valuta “svolta a sinistra” per nuovo fronte progressista a Strasburgo : Emmanuel Macron ha perso il duello con Marie Le Pen, ma ha confermato che i 'Macroniani' si sono compattati in una forza stabile e che il partito lanciato dal capo dello Stato nel 2017 ora può e deve rafforzarsi, con uno spostamento verso sinistra che sarà il fulcro del cosiddetto "atto II" della sua presidenza. Questo, in sintesi, il quadro che emerge all'indomani del voto per le europee in Francia, da più parti tradotto in una bruciante ...