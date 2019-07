Luperto a Radio Kiss Kiss Napoli | ” Manolas-Koulibaly? Spero di imparare tanto da loro”

forzazzurri

(Di martedì 9 luglio 2019) Sebastiano, difensore delha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di. Il difensore ha risposto alle domande sulla nuova coppia: "Sulla coppia: "Sarà per me motivo di crescita, cercherò di rubare i loto trucchetti e migliorare giorno dopo giorno, per arrivare ai loro livelli. Al mister piace giocare alti, per me è una cosa positiva perché a me piace molto giocare la palla tra i piedi. "

