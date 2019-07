L’uomo del giorno | Gianluca Vialli | tra la lotta al tumore e l’interesse per la Sampdoria

L’uomo che ha molestato Sarah Jessica Parker di Sex and The City è “una grande star del cinema” : Ha voluto parlarne solo oggi, a due anni dall'esplosione del caso Weinstein che ha dato origine al movimento #metoo, ma non vuole rivelarne l'identità. Dell'uomo che ha molestato Sarah Jessica Parker di Sex and The City si sa solo che "una grande star del cinema". L'attrice non ha specificato a quale progetto stesse lavorando quando si è verificato l'episodio. Difficile ed ingiusto azzardare ipotesi facendo nomi di attori passati dal set ...

L’uomo del giorno – Christian Abbiati - grande protagonista con la maglia del Milan : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno‘, giornata importante per gli appassionati di calcio ed anche per il Milan, è il compleanno dell’ex portiere Christian Abbiati. Inizia la carriera al Monza ma la prima grande esperienza è con il Milan, diventa un grande protagonista proprio in difesa della porta rossonera. Poi altre esperienze al Genoa, Juventus, Torino ed Atletico Madrid ma il cuore lo ...

L’uomo del giorno - Alberto Aquilani : il “Principino” diventato proprietario di una squadra : Nato a Roma il 7 luglio del 1984, Alberto Aquilani compie oggi 35 anni. Simbolo della Roma, cresciuto nelle giovanili, Aquilani debutta in Serie A a diciotto anni. Passa in prestito alla Triestina nel 2003-2004 e disputa un ottimo campionato di Serie B con gli Alabardati. Tornato alla Roma vi rimane fino al 2009 disputando oltre 100 gare con i giallorossi. Poi Liverpool, Juventus, Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las ...

L’uomo del giorno – Zé Roberto - compie 45 anni una vera leggenda del calcio brasiliano : stoccata a Neymar : compie 45 anni Zé Roberto, ex centrocampista di Real Madrid e Bayern Monaco, tra le altre. Lunga carriera in Europa con le maglie di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Real Madrid e Amburgo. In Sudamerica ha vestito i colori di Portuguesa, Flamengo, Santos, Gremio e Palmeiras, la sua ultima maglia. Per Zé Roberto una stagione anche in Qatar con l’Al Gharafa. E’ stato definito una leggenda dal Palmeiras, club con il quale ha vinto ...

Sbarco delL’uomo sulla Luna : ZEISS e il Planetario di Torino insieme per il 50° anniversario : Il 20 luglio 2019 si celebrerà in tutto il mondo una ricorrenza unica nel suo genere: il 50° anniversario dello Sbarco dell’uomo sulla Luna, un evento di grande importanza che ha lasciato migliaia di persone incollate davanti al televisore per ore ad assistere a quel “piccolo passo” che ha fatto la storia. Il 20 luglio 1969 l’impossibile è diventato possibile e quel momento è stato immortalato grazie al contributo di ZEISS, azienda leader ...

L’uomo del giorno – Gianfranco Zola - “The Magic Box” : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Gianfranco Zola, che compie 53 anni. Il suo soprannnome, “The Magic Box“, nasce dalla correttezza, dall’eleganza e dalle prestazioni che riusciva a mostrare in campo. Nato ad Oliena, in provincia di Nuoro, muove i primi passi nelle giovanili del Corrasi prima di esordire in prima squadra nella Nuorese. Si fa conoscere al grande calcio dopo ...

L’uomo del giorno – Giampiero Boniperti - il suo nome legato alla Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno‘, giornata importante per gli appassionati di calcio ed in particolar modo della Juventus. La data del 4 aprile è da ricordare per la nascita di Giampiero Boniperti, era il 1928. Il suo nome è legato inevitabilmente alla Juventus, ha trascorso infatti tutta la sua carriera da calciatore con i colori bianconeri. Ha disputato più di 400 partite con i ...

L’intervista alL’uomo che uccise Vannini fa litigare Sciarelli e Leosini - le dive del processo televisivo : Le regine della nera si litigano un assassino. Oppure, la faida dell’estate vede protagoniste le primedonne del noir televisivo. #Leosiners e #chilavisiters di solito alleati nella stima reciproca stavolta scendono in guerra. E’ stato detto ed è stato scritto con quel senso di ritrovato pollaio che tanto piace evocare quando due super professionist...

L’uomo del giorno - Angelo Benedicto Sormani : dal “Gatto di Marmo” alle botte prese alla “Bombonera” : Torna puntuale il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Angelo Benedicto Sormani. In Italia giocò nel Mantova, nella Roma, nella Sampdoria, nel Milan, nel Napoli, nella Fiorentina e nel Vicenza e in Nazionale, tant’è che i brasiliani lo accusarono di tradimento. Partì da attaccante per poi arretrare la sua posizione fino a diventare un centrocampista. A Roma lo ...

L’uomo del giorno - “Will Grigg’s on fire” : quando un coro da stadio fa diventare famoso un calciatore [VIDEO] : Torna puntuale il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi e Will Grigg, attaccante nordirlandese. William Donald Grigg, nato il 3 luglio 1991, compie oggi 28 anni. Il bomber del Sunderland e della Nazionale, è salito alla ribalta grazie ad una strepitosa stagione con il Wigan nel 2015-2016 con 25 reti realizzate nella League One, la serie C inglese, valsa la promozione in ...

L’uomo del giorno - Osvaldo Bagnoli : l’artefice dello scudetto del Verona : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Osvaldo Bagnoli, il mago della Bovisa che portò lo scudetto a Verona. Buona carriera da mezzala, specialmente nel Milan con cui vinse il campionato del 1956-57. Tre stagioni a Verona, due all’Udinese, tre al Catanzaro, tre alla Spal e infine cinque stagioni di fila nel Verbania. Iniziò poi la sua carriera da allenatore: da ...

Beatles - la storia delL’uomo che si ritrovò a cantare brani scritti per lui da Paul McCartney : Ha cantato le canzoni di uno dei migliori compositori del secolo; è arrivato al primo posto delle classifiche americane; ha girato il mondo ancora prima di compiere 25 anni. E tutto, non ce ne voglia, perché era il fratello della fidanzata di Paul McCartney. Tra tutti i «quinti» Beatles mancati e quelli aggiunti, Peter Asher è stato il più strambo: il Beatles per gentile concessione. La sua storia è in fondo quella meno romanzata del ...

Sandra Milo : ‘Fedeltà? Mai concepita - non esiste nella natura delL’uomo’ : “[…] Io la fedeltà non l’ho mai concepita, non esiste nella natura dell’essere umano. Se sei fedele è perché lo decidi con la mente, ma il tuo istinto ti porta verso gli altri”. È la visione dell’amore firmata Sandra Milo, che intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 2 luglio ripercorre la propria vita sentimentale e non solo. LEGGI: Storie italiane, Sandra Milo: ‘Per pagare le ...

L’uomo del giorno – Nicolò Zaniolo - stagione a due facce : si attende il boom : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ celebra oggi Nicolò Zaniolo, che compie 20 anni. stagione, l’ultima, in cui il giovane calciatore si è fatto conoscere per le sue buone prestazioni alla Roma. Annata però a due facce: molto bene con Di Francesco, in ombra con Ranieri. Deluse le aspettative anche all’Europeo Under 21, in cui raccoglie la squalifica e il richiamo di Di Biagio. Ma andiamo con ...