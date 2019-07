Lucano | “Fiction su Riace sospesa? Censura della Lega”

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma, 9 lug. (AdnKronos) (di Alisa Toaff) – di Alisa ToaffLa sospensione da parteRaifiction su”non mi sorprende per niente e non è certo una novità. Da parteLega c’è una chiaraper sopprimere i messaggi positivi e di speranza che sarebbero stati visti da 8 milioni di spettatori, con l’intenzione di trasmettere un’idea disumanasocietà. Il nostro modello fa paura a chi vuole seminare odio”. E’ quanto sottolinea all’Adnkronos l’ex sindaco disulla decisioneRai, annunciata dall’Ad Fabrizio Salini, di sospendere la fiction suinterpretata da Beppe Fiorello.“La fiction racconta la storia di una terra che per la prima volta apre le porte all’accoglienza – prosegue– di aree interneCalabria che avevano subito un forte spopolamento ...

