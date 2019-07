LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 9 luglio ORO per Chiara Di Marziantonio

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE15.45 SCHERMA – E’ finale anche per l’Italia della sciabola femminile! Le azzurre hanno sconfitto 45-34 la Gran Bretagna nei quarti e 45-33 la Russia nelle semifinali. Così le finali: 1. posto Italia-Francia, 3. posto: Russia-Corea 15.44 TIRO A VOLO – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PERDI!!! 55/60 per lei contro il 54/60 di Kravchenko, bronzo per la ceca Adamkova 15.40 TIRO A VOLO – E’ in finale l’azzurra contro la kazaka Kravchenko 15.38 TIRO A VOLO – Disul podio! È ancora prima l’azzurra quando sono rimaste tre le tiratrici in gara 15.32 TIRO A VOLO – Adamkova 23/34, DI31/34, Kravchenko 30/34, Orihara 24/34 15.30 TIRO A VOLO – Rimangono in 4 nella finale. 15.29 VOLLEY – Portogallo 1-0 e ...

