LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 9 luglio Fiorettisti per l’oro | pistola

(Di martedì 9 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE13.28 VOLLEY FEMMINILE – Quarti: Russia-Rep. Ceca 3-0 (27-25 25-17 25-16), Quarti 9° posto: Thailandia-Argentina 21-25 25-22 19-25. 13.22 TIRO A SEGNO – Nellamista 10 metri oro a Cina Taipei che batte in finale 16-10 la Corea del Sud! 13.17 TENNISTAVOLO – Nei 32mi maschili Alessandro Di Marino è battuto 0-4 dal russo Sadi Ismailov. 13.13 VOLLEY FEMMINILE – Quarti: Russia-Rep. Ceca 27-25 25-17, Quarti 9° posto: Thailandia-Argentina 21-25 25-22. 13.08 TIRO A VOLO – Chiara Di Marziantonio è in finale nello skeet. Azzurra allo shoot off per la seconda posizione. 13.03 TIRO A SEGNO – Di Martino / Varricchio di bronzo nellamista 10 metri! Battuta l’India per 16-12 nella finalina! 13.00 VOLLEY – Altri parziali: Corea del Sud-Cina 25-23 25-19, ...

