oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE14.50 TIRO A VOLO – Alle ore 15.00 scatterà la finale dello skeet femminile con la nostra Chiara Di Marziantonio pronta per sfidare Amankova (Cze), Imprasertslik (Tha), Kravchenko (Kaz), Orihara (Gia) e Mancikova (Cze) 14.45 VOLLEY – Hanno preso il via Giappone-Germania, quarto di finale del torneo femminile e USA-Ucraina (per il 9-16° posto). Nel torneo maschile in campo Repubblica Ceca-Hong Kong e Portogallo-USA dei preliminari. 14.40 TENNISTAVOLO – Alle 15.25 toccherà a Maurizio Massarelli contro il francese Bastien Rembert nei 32esimi di finale maschili. 14.35 TENNISTAVOLO – Ha preso il via la sfida valida per i 32esimi di finale tra Chiara Colantoni e la tedesca Alena Lemmer 14.30 TAEKWONDO – Iniziati i match odierni. Simone Crescenzi ha sconfitto Govorun (UCR) nel suo ...

usatoscherma : RT @zazoomnews: LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 9 luglio. Altre medaglie in arrivo da tiro e scherma - #Universiadi #DIRETTA:… - zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 9 luglio. Fiorettisti per l’oro pistola mista di bronzo! -… - zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 9 luglio. Altre medaglie in arrivo da tiro e scherma - #Universiadi… -