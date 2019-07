LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA Pioggia d’oro per l’Italia | trionfo Osakue nel disco

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE22.07 BASKET – Sconfitta per l’Italia contro la Croazia nelle sfide dal 9. al 16mo posto 21.56 CALCIO – Intervallo tra Italia e Francia: 0-0. Gli altri parziali alla fine del primo tempo: Brasile-Ucraina 0-1, Giappone-Corea del Sud 0-0, Irlanda-Russia 0-1 21.55 BASKET – L’Ucraina resiaste alla rimonta dell’Australia ed affronterà gli Usa in finale: battuta 82-80 l’Australia che si giocherà il bronzo con Israele 21.45 TAEKWONDO – Nella categoria -80 kg uomini: oro per il sudcoreano Minwoo Kang, mentre al secondo posto ha chiuso l’egiziano Seif Eissa. Sul podio anche il cinese di Taipei Wei-Ting Liu e l’ucraino Denys Voronovskiy. Nella categoria -57 kg medagliaper la sudcoreana Yujin Kim, argento per la cinese di Taipei Yu-Chuang Chen e bronzo per la ...

