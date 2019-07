LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA Pioggia d’oro per l’Italia | trionfo Osakue nel disco

oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE22.56 CALCIO – Le semifinali del torneo maschile sono: Italia-Giappone (giovedì alle 21) e Brasile-Russia (giovedì alle 17) 22.54 CALCIO E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Che sofferenza!!! L'Italia batte 1-0 in extremis la Francia, evita i rigori e va in semifinale! In semifnale anche il Giappone che supera 2-0 la Corea del Sud 22.53 CALCIO – La Russia in dieci per quasi tutta la partita batte 1-0 l'Irlanda ed è la seconda semifinalista 22.51: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Azzurri in vantaggio al 91′!!!! 22.50 CALCIO – Il Brasile batrte 2-1 l'Ucraina ed è la prima semifinalista del torneo maschile 22.45 CALCIO – Il Brasile completa la rimonta e raddoppia all'88' contro l'Ucraina (2-1). Raddoppio del Giappone ...

